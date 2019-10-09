Türkiye, Kuzey Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik uzun süredir hazırlandığı askeri harekata başladı.

Sınırın karşı tarafındaki Resulayn kentinde patlama sesi duyuldu. YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda meydana gelen 4 patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.

Patlamanın sebebiyle ilgili kesin bilgi ve resmi açıklama yok. Bölgenin TSK'ya ait obüs ve F-16'lar tarafından vurulmuş olabileceği belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan şu açıklama ile savaşı duyurdu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama öncesi Suriye'nin Resulayn kentindeki YPG mevzilerinden patlama sesleri duyuldu. Ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Bölgenin TSK'ya ait obüs ve F-16'lar tarafından vurulduğu tahmin ediliyor. Türk askerinin karadan henüz karadan giriş yapmadığı tahmin ediliyor. Sınırda risk teşkil eden unsurların yapılacak atışlarla temizlenmesinin ardından karadan giriş başlayacak.

Harekat öncesinde sınır bölgesine büyük çapta sevkiyat yapıldı. Bölgeye Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu ve Kayseri komando tugaylarından 5 bin kişilik birlik sevk edildi. Zırhlı birliklerden de takviye yapıldı.

HAREKATIN İKİ ANA MERKEZİ

Harekatın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu anlamda Akçakale ve Ceylanpınar'ın harekatın iki ana merkezi olması bekleniyor.

SMO BİRLİKLERİ DE BÖLGEDE

Fırat'ın batısından taşınan Suriye Milli Ordusu'na bağlı birlikler de bölgeye taşındı. Sayılarının birkaç bini bulduğu belirtiliyor.



Çalışmalar bittikten sonra harekatın icra aşamasına geçilecek. Harekatın topçu atışlarıyla başlaması ihtimal dahilinde. Muhtemel tehdit unsurlarının yerleştiği bölgeler vurulacak.

Öncesinde temaslar...

"Barış Pınarı Harekatı", TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra gündeme gelmişti.

Telefon görüşmesinin ardından ABD ordusu, operasyonun gerçekleşeceği sınır bölgesindeki askerleri sınırdan geriye çekmişti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir Suriye'de güvenli bir bölge oluşturmak ve Suriyeli sığınmacıların bölgeye geri dönmesi için olanak sağlamak istediğini söylüyordu.

Erdoğan, konuyu geçen ay BM Genel Kurulu'nda da gündeme getirmiş, güvenli bölge kurulması halinde 3 milyona kadar Suriyelinin ülkesine dönebileceğini belirtmişti.