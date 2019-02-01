 Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği'nden kınama eylemi

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği, açıklamalarından dolayı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) aleyhinde, Türkiye Büyükelçiliği önünde kınama eylemi yaptı.



Dernek Genel Başkanı Adil Çümen, eylemde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’de geçen hafta yaptığı konuşmaların ardından, Türkiye ve Çavuşoğlu’nu eleştiren KTÖS’ü açıklamalarından dolayı kınayan bir bildiri okudu.

Türkiye Cumhuriyeti hakkında kötü açıklamalar yapan KTÖS ve bu sendika ile aynı düşünen kesimlerin kınandığı açıklamada, Yeniden Doğuş Partisi’ne de koyduğu tavırdan dolayı teşekkür edildi.