Türk Bankası selvi ağacı hediye etti

Ülkenin ağaçlanmasına önem veren kurumlardan biri olan Türk Bankası yetkilileri Kanal SİM ve SİM Radyo’yu ziyaret ederek, selvi ağacı hediye etti.

Türk Bankası’nın Genel Müdürü Erhan Raif ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kayahan, Kanal SİM ve SİM Radyo Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu’yu makamında ziyaret etti. Ziyarette ülke ekonomisinin gündemine dair sohbet edilirken, Türk Bankası’nın ülkenin ağaçlanmasına verilen önemden de bahsedildi.