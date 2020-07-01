Türk balıkçı tekneleri AB’ye şikayet edildi

Avrupa Birliği’nin Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Komiseri Virginijus Sinkevičius, Türkiye’nin Kıbrıs denizlerinde yasadışı, rapor edilmemiş, "kaçak balık avlama faaliyetlerine" Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonun çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Basın ve Enformasyon Dairesi (IO) tarafından dağıtılan basın açıklamasına göre, pazartesi günü video konferans yoluyla yapılan Tarım ve Balıkçılık Konseyi’nde konuşan Sinkevičius, Türkiye’nin faaliyetleri konu olduğunda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Kıbrıs’a tam destek verdiklerini bildirdi.

Tarım ve Balıkçılık Konseyi, video konferansta, Avrupa Birliği (AB) içerisinde daha fazla sürdürülebilir balıkçılığın olmasıyla ilgili bir öneriyi ele aldı.

Kıbrıs Tarım Bakanı Costas Kadis de yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de, Avrupa Birliği sularında yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu, Türk balıkçı teknelerinin, Kıbrıs Cumhuriyeti veya Avrupa Birliği’nden izin almadan ilan edilen münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yer alan kuzey-doğu Akdeniz’de balık avladığını anlattı.

Kadis, Türkiye’nin bu faaliyetinin Kıbrıs’ın egemenlik haklarını, balıkçılık ve alışılmış uluslararası hukuku ihlal ettiğini, eşit rekabet, teşvik çabalarını baltaladığını belirtti.

“Son yıllarda Türk devriye botları, Kıbrıs denizlerinde ve açık denizde Kıbrıs bandıralı gemileri taciz edip engellemiştir” şeklinde konuşan Bakan Kadis, Türkiye güçlerinin Kıbrıs bandıralı teknelere el koyup mürettebatı tutukladığından söz etti.

Costas Kadis, Kıbrıs balıkçı teknelerinin çeşitli vesilelerle Türk araştırma gemisi ‘Barbaros’ veya onu koruyan gemiler tarafından taciz edildiğini, malzemelerine zarar verildiğini ve mürettebatın işlerini yapmalarına engel olduklarını kaydetti.

Kadis son olarak Doğu Akdeniz’deki balıkçılık faaliyetlerinin daha sıkı izlenmesi gerektiğini, AB düzeyinde ortak çaba gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği’nin Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Komiseri Virginijus Sinkevičius, video konferansın kapanışında da, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin faaliyetlerinin Kıbrıs’ı etkilediğini, Avrupa Komisyonu ve AB üyesi ülkelerin Kıbrıs’ı tamamen desteklediklerini ifade etti.