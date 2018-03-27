Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı oluyor

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürlüğü görevine, gazeteci Fehmi Gürdallı’nın getirileceği öğrenildi. Bu yöndeki resmi açıklama henüz yapılmadı. Kıbrıslı gazeteci Gürdallı, NTV'de 10 yıl boyunca Dış Haberler editörlüğü, 7 yıl Dış Haberler Müdürlüğü görevini yürütmüştü. Fehmi Gürdallı son olarak HaberTürk gazetesinde göreve başlamıştı.