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Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı oluyor

Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı oluyor

Türk Ajansı Kıbrıs Müdürlüğü görevine, gazeteci Fehmi Gürdallı’nın getirileceği öğrenildi

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Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürlüğü görevine, gazeteci Fehmi Gürdallı’nın getirileceği öğrenildi. Bu yöndeki resmi açıklama henüz yapılmadı. Kıbrıslı gazeteci Gürdallı, NTV'de 10 yıl boyunca Dış Haberler editörlüğü, 7 yıl Dış Haberler Müdürlüğü görevini yürütmüştü. Fehmi Gürdallı son olarak HaberTürk gazetesinde göreve başlamıştı.

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