Türk Ajansı Kıbrıs 44 Yaşında...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) çok önemli bir fonksiyon ifa ettiğini, yazılı basının çok büyük bölümünün TAK’tan tedarik edildiğini ve ajansın kamuoyu oluşturulmasında son derece önemli bir rol oynadığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, kuruluşunun 44’üncü yıl dönümü vesilesiyle ziyaretler yapan Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu’ndan bir heyeti kabul etti.



"Objektif ve doğru habercilik"

TAK’ın Kıbrıs Rum basınının Türkçe’ye çevrilmesi görevi de bulunduğunu dolayısıyla hem içteki hem de Güney Kıbrıs’taki gelişmelerin TAK aracılığıyla kamuoyuna sunulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “TAK’ın objektif ve doğru haberciliğinin ne kadar altı çizilmesi gereken önemli bir konu olduğunu belirtmeye gerek yok” dedi.



TAK’ın bina da dahil altyapı ve personel eksikliğine atıfta bulunan Akıncı, “TAK’ın güçlü olması, personel, binası ve diğer altyapı eksikliklerinin giderilmesi son derece önemlidir” dedi.



Akıncı, personel eksikliği ile ilgili “(Kamuda) Bazı yerlerde yığılma, bazı yerlerde eksiklikler yaşanıyor bu da son derece çarpık ve düzeltilmesi gereken bir yönümüz. Eksik olan yere yeterli ve yetkin eleman istihdam edilmesi gerekiyor, ne yazık ki bu bizde böyle yürümüyor” dedi.



Erken seçim dönemine girilmesiyle TAK’ın objektif ve doğru haberciliğinin öneminin bir kez daha hissedildiğini belirten Akıncı, “Temennimiz 7 Ocak’tan sonra, çok daha hak ettiğimiz ve daha insanca yaşanabilir ortam oluşturulmasıdır” dedi.



Yeni hükümete TMK konusunda çağrı

Cumhuriyet Meclisi tarafından görev süresi iki yıl daha uzatılan Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile ilgili çağrısını yineleyen Akıncı, şöyle konuştu:



“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonrası TMK bir o kadar daha önemli bir hale geldi. TMK’nın hızlı bir şekilde karar üretmesi ve ürettiği kararları gereğini yerine getirmesi çok önemli. Görev süresinin uzatılması yeterli değildir, görev süresi içerisinde yapılanlardır önemli olan... Yeni Hükümetin TMK’nın daha hızlı çalışması ve sonuç üretebilmesi, kararlarının yaşama geçirebilmesi adına gerekli kaynağı yaratmayı ele alınması gerekiyor.”



Akıncı, trafikten çevreye pek çok alanda sorunların bulunduğunu ancak bunların niyet olduğu takdirde çözülebileceğini ifade etti.



Akkor: "TAK, yetersiz personel sayısı ve bina sıkıntısı olmasına rağmen iyi bir performans gösteriyor"



TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor ise TAK personelinin, sayı olarak kısıtlı olması ve bina sıkıntısına rağmen üstün performansla hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.



Akkor, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerde haber akışının sağlanması adına Cumhurbaşkanlığı’na gösterdiği iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) yönetim kurulu, ajansın kuruluşunun 44. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’i ziyaret etti.



TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, kabulde yaptığı konuşmada, Siber döneminde Meclis çalışmalarında iyileşme olduğunu kaydetti. Akkor, Sibel Siber öncülüğünde Meclis çatısı altında gerçekleşen çalıştayların gelecekteki diğer meclis başkanlarına örnek olması dileğinde bulundu.



TAK’ın personel eksikliği ve bina gibi alt yapı sorunlarına rağmen özveriyle halka en doğru ve objektif haberi sunma adına görevine devam ettiğini belirten Akkor, Meclis oturumlarının en iyi şekilde izlenip, kamuoyuna duyurulması için yapılan katkılardan dolayı Meclis başkanına teşekkür etti.



Siber: "TAK, Meclis’te olup bitenleri iletme konusunda dünyaya açılan bir pencere görevi görüyor"

Meclis Başkanı Sibel Siber de idealler büyük olsa da bunların bir kısmının dahi hayata geçmesinin insanları hem mutlu ettiğini, hem de sağlığına olumlu etki ettiğini kaydetti.



Topluma Meclis iradesini yansıtan bir kurum olan TAK’ın Meclis’te olup bitenleri iletme konusunda dünyaya açılan bir pencere görevi de gördüğünü belirten Siber, yeni yaşında TAK’ın daha güzel ve toplumu mutlu eden haberler duyurmasını diledi.



Bu gerçekleştiği zaman, halkın yaşam kalitesinin arttığının göstergesi olacağının altını çizen Siber, ülkesini seven insanlar olarak bunu hep birlikte başarmanın gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Polis Genel Müdürlüğü'nden kutlama....

Polis Genel Müdürlüğü (PGM)Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 44. Kuruluş Yıldönümü ’nü kutladı.

PGM 1. Yardımcısı Barbaros Savaşçı, TAK Müdürü Neriman Saygılı’ya gönderdiği mesajda, “Kurumunuzun 44. Kuruluş yılını şahsım ve Polis Örgütü Personeli adına içtenlikle kutlar, haber alma özgürlüğüne ve toplumu bilinçlendirme çabalarına verdiğiniz katkılardan dolayı size ve çalışanlarınıza başarılar ve esenlikler dilerim” dedi.