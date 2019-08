Turizmin başkenti: Sokakta sabahlıyorlar

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, YENİDÜZEN’e konuştu “Gece 12’den sonra güvenlik, polise bağlı oluyor, ancak sayıları yetersiz. Bayramdan önce Polis Genel Müdürlüğü ile görüşerek bu konuyu irdeleyeceğiz” dedi.

Dila ŞİMŞEK

‘Turizm Başkenti’ olarak bilinen Girne Kordonboyu’nda onlarca kişinin banklarda sabahladığının medyaya yansıması üzerine Girne Belediye Başkanı YENİDÜZEN’e konuştu, “Bu durumun belediyemizi tetiklediğinin altını çizerim. Bayramdan önce Polis Genel Müdürlüğü ile görüşeceğiz ve bu konuda ne yapabileceğimizi konuşacağız. Zabıtaların gece mesaisini arttırmak için de gerekli görüşmeleri yapacağım” dedi.

YENİDÜZEN, Kordonboyu’na giderek bu durumu esnafa sordu, bölgedeki işletmeciler ise “Akşam saatleri gelen bu kişiler, banklarda içki içerek sabahlıyor ve burada uyuyor. Hem biz, hem de turistler tedirgin…” şeklinde konuştu.

Başkan Güngördü, yaz aylarında Kordonboyu’nda görevli 4 zabıtanın olduğunu, gece 12’ye kadar yaya olarak devriye yaptıklarını ve ‘hatalı araç parklarına, taciz olaylarına, yere çöp atan kişilere, turisti ‘mekanımıza gelin’ diyerek ısrarla taciz eden esnafa ve benzeri suç olaylarına’ müdahale ettiğini kaydetti.

Güngördü, konu ile ilgili Polis Genel Müdürlüğü ve zabıta amiri ile görüşüleceğini, bölgedeki güvenliğin arttırılması için çalışacağını söyledi.

Kordonboyu’ndaki esnaf, bu manzaraya alışık olduklarını vurgulayarak, yaşanan soygun ve bıçaklı kavga gibi olayları da unutmadıklarını dile getirdi.

Esnaf, hem kendilerinin hem de turistlerin sözlü ve fiziksel tacize uğradıklarını, tedirgin olduklarını ifade etti.

Akşamdan sabaha kadar banklarda oturup içki içen kişilerin kendi aralarında da sık sık tartışmaya girdiğini ve çevredeki insanların iyice rahatsız olduğunu belirtti.

Esnaf özellikle gece ve hafta sonları kendilerini güvende hissetmediklerini vurguladı.

Kimi esnaf ise, bu kişilerin devletin denetimi ile ihtiyaçlı olup olmadıklarının belirlenmesi ve ihtiyaçlı kişilere yardım yapılmasını söyleyerek, kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Turizm Başkenti…

Bir kısmının alkolün tesiri ile bölgede sabahladığı dikkat çekerken, çantaları yanlarında banklarda uyuyan çok sayıda kişinin ise konaklamak için Kordonboyu'nu seçtiği görülüyor.

Gün içinde özellikle turistlerin uğrak yeri olan Kordonboyu Caddesi, geceleri 'kalacak yeri olmayan turistler için' adeta 'açık hava oteli'ne dönüyor, banklar ise 'yatak' oluyor...

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Gece 12’den sonra güvenlik, polise bağlı oluyor, ancak bildiğim kadarıyla sayıları yetersiz”

“Belediye olarak her sene yaz aylarında Kordonboyu bölgesine dört zabıta görevlendiriyoruz. Bu zabıtaların görevi aslında turizm polisliğidir. Liman bölgesinde gezerek, hatalı araç parklarına, taciz olaylarına, yere çöp atan kişilere, turisti ‘mekanımıza gelin’ diyerek ısrarla taciz eden esnafa ve benzeri suç olaylarına müdahale ederler. Zabıtalarımız yaya olarak devamlı tur atarlar, akşam 12’ye kadar yoğunlukla bu bölgededir. Ancak bu zabıtaların çalışma saati 12’de bittikten sonra biz de bir şey yapamıyoruz. Gece güvenliği korumak polisin görevi oluyor. Polis Genel Müdürlüğü ile çok güzel bir ilişkimiz var. Ancak anladığım kadarıyla polis sayısı yetersiz ve olaylara yetişmekte onlar da zorluk çekiyor. Girne çok büyük bir bölge ve her yeri kontrol etmek bazen güçleşiyor. Ama bu durumun belediyemizi tetiklediğinin altını çizerim. Bayramdan önce Polis Genel Müdürlüğü ile görüşeceğiz ve bu konuda ne yapabileceğimizi konuşacağız. Zabıtaların gece mesaisini arttırmak için de gerekli görüşmeleri bizzat yapacağım”

Kordonboyu esnafı ne dedi?

Mehmet Özgenç: “Bağırıp küfürlü konuşanı var, birbiriyle kavga edip olayı şiddet boyutuna getiren var”

“Dükkanımız saat 12’ye kadar açık. Daha önce buradaki parkta ve banklarda yatan kişileri çok gördüm. Gündüz de buralarda oluyorlar. Burası Turizm Merkezi… Ama yollarda ışıklandırma olmadığı için insanlar kendilerini tedirgin hissediyor. Geceleri adamlar içkilerini alıp burada sabahlıyor. Tabii ki içmek isteyen içebilir, ancak sonrasında çevreye zarar vermesi veya insanları tedirgin etmesi kabul edilemez. Bağırıp küfürlü konuşanı var, birbiriyle kavga edip olayı şiddet boyutuna getiren var… Kimin ne olduğu belli değil açıkçası. Çok olmadı, daha birkaç ay önce bıçaklı kavga çıkmıştı. Her akşam polis devriye yapıyor zaten ama gece geç saatte de burada bulunmaları lazım. Kimisi polisi görünce dağılıyor veya düzgün davranmaya başlıyor.

Angela Gökaşan: “Sözlü olarak rahatsız eden, dükkana gelip içeri girip oyalanan erkekler çok oluyor”

“17 senedir burada dükkanım var. Eşim Kıbrıslı olduğu için burada yaşamaya karar vermiştik. Kordonboyu bölgesini çok iyi biliyorum. Burada kendimi ‘güvensiz’ hissetmiyorum ama güvende hissettiğimi de söyleyemem. Yabancı bir kadın olduğum için, daha fazla sorunlar yaşıyorum çünkü bu ‘rahatsız edici’ tipteki kişilerin direkt hedefinde oluyorum. Sözlü olarak rahatsız eden, dükkana gelip içeri girip oyalanan erkekler çok oluyor. Tabii ben onlara gitmelerini söylüyorum, eğer bir şey olursa komşu esnaflarıma sesleniyorum. Kale altına arabamı park ettiğim için oraya yürürken orada da ne yaptığı belirsiz kişiler görüyorum, genelde sarhoş oluyorlar. Yüzüme karşı direkt para gösterip cinsel yakınlaşma talep eden bile oldu daha önce, bunu sırf yabancı bir kadın olduğum için yapıyorlar. Çevredeki diğer turistleri de bu şekilde rahatsız ediyorlar. 17 senedir Kodonboyu’ndayım, çok da bir gelişme kaydettiğini söyleyemem. Özellikle gece ve hafta sonu için burada görünür bir şekilde güvenlik olması şart bence”

Hüseyin Aksay: “Öyle bir noktaya geldik ki, kameraları arttırdık, kapının güvenliğini güçlendirdik, dışarıdan gözümüz tutmadığı birini içeriye almıyoruz”

“Birkaç ay önce, eşimle birlikte işlettiğim kuyumcu dükkanı soyulmuş, ikimiz de darp edilmiştik. Bunu yapanlar da, tüm ilçelerde elini kolunu sallayarak, yakalanmayacakları güvencesiyle gezip, bizim paramızla bilet alıp kaçtılar. Bu sebeple bizim artık Kordonboyu ve Liman bölgesinde eskisi gibi rahat hissetme lüksümüz yok. Akşam saat 10’da, banklarda içki içen kişiler hem çevreyi rahatsız ediyor hem de kendi aralarında çalışıyor. Sadece Kordonboyu değil, çarşının üst tarafındaki parkta ve şehitlikteki banklarda uyuyan kişiler de var. Biz güpegündüz soyulmuşken, güvenip akşam 8’ kadar dükkanı açık bırakamıyoruz. Polis sayısının yetersiz olduğunu biliyoruz bu yüzden bu noktada onlara da hak veriyorum çünkü olaylara yetişecek sayıda polisimiz yok. Kıbrıs’a gelecek kişilerin sabıka kaydının kontrol edilmesi gerekir. Öyle bir noktaya geldik ki, kameraları arttırdık, kapının güvenliğini güçlendirdik, dışarıdan gözümüz tutmadığı birini içeriye almıyoruz”

Emre Güvenç: “İhtiyaçlı olup olmadıkları denetlenmeli ve her iki takdirde de yetkililerin bir çözüm üretmesi gerekir”

“İki senedir burada çalışıyorum. Bireysel olarak bir sorun yaşamadım. Böyle bir durumda, banklarda sabahlayan kişilerin denetlenip, gerçekten ihtiyacı olan kişilere destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta bu kişilerin neden böyle yaptığını bilmiyoruz. Herhalde başka bir seçenekleri olsaydı, onlar da bankta yatmayı tercih etmek istemezdi. Bu sebeple, ihtiyaçlı olup olmadıkları denetlenmeli ve her iki takdirde de yetkililerin bir çözüm üretmesi gerekir. İnsanların direkt sınır dışı edilmesini de bir çözüm olarak görmüyorum. Kıbrıs’a her milletten turist geliyor. Özellikle Kordonboyu turistler bölgesi ve bu sebeple temizlik, düzen ve her şeye özenle dikkat edilmelidir”

Aydın Çakar: “Gece saatlerinde buradaki banklarda oturup içki içen, kavga edip bağırıp çağıran, buranın halkı için tehdit oluşturabilecek kişiler var”

“Geçen yazdan beri burada bir barda çalışıyorum. Yazın burada gece 2’den sonra birisi kalmaz. Gece saatlerinde buradaki banklarda oturup içki içen, kavga edip bağırıp çağıran, buranın halkı için tehdit oluşturabilecek kişiler var. İnsanlar kendisini tedirgin hissediyor. Polis ve zabıta devriye yapıyor ama sayı olarak yetersizler sanırım. Birkaç ay önce güpegündüz kuyumcumuz soyuldu. Ondan öncesinde bıçaklı kavga yaşandı. Bunlar özellikle adı turizmle duyulmuş bir bölge için tehlikelidir. Umarım bu konuda bir şey yapılır”

Mehmet Mangan: “Hiçbir polisin veya zabıtanın 1’den sonra buralarda olduğunu görmedim”

“Dört senedir Kordonboyu’ndayım. Sabah 9’dan akşam 11’e kadar burada oluyorum. Burada bazı insanların banklarda yattığını şahsen görmedim ama çok duydum. Tabii banklarda geç saatlere kadar içki içildiğini gördüm. Geceleri Kordonboyu ve kale arkasında ekstra denetim gereklidir bence. Akşamları zabıta ve polis geziyor ama ne kadar engelleyebildiklerini bilmiyorum. Hiçbir polisin veya zabıtanın 1’den sonra buralarda olduğunu görmedim”