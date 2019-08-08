Kıbrıs'ın kuzeyinin 'turizm başkenti' olarak anılan Girne'de, üstelik de Kordonboyu'nda onlarca kişi banklarda sabahlıyor...

Bir kısmının alkolün tesiri ile bölgede sabahladığı dikkat çekerken, çantaları yanlarında banklarda uyuyan çok sayıda kişinin ise konaklamak için Kordonboyu'nu seçtiği görülüyor.

Gün içinde özellikle turistlerin uğrak yeri olan Kordonboyu Caddesi, geceleri 'kalacak yeri olmayan turistler için' adeta 'açık hava oteli'ne dönüyor, banklar ise 'yatak' oluyor...