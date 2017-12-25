“Turizme gerektiği kadar değer vermedik”

Fayka Arseven KİŞİ

John Aziz Kent, yaşayan tarih… Kıbrıslı Rumlar tarafından vurulur, en yakın arkadaşı yanında ölür, kendisi bu olaydan sonra İngiltere’ye gider. ‘Zengin’ olur. Ülkesine döner. Kıbrıs’ta turizm atağı yapmak için adım atar, amacı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar arasında diyaloğu koparmamaktı. ‘Kinci olmak yerine birleştirici olmayı hedefledi. Çünkü Kıbrıslı Türklerin çıkış yolunu turizmde gördü. Türk koçanlı araziler üzerine hiç de kolay olmayan süreçlerden geçerek oteller inşa etti. Kumarcılar Hanı’nın ülkeye yeniden kazandırılması için 35 yıl mücadele verdi. Halen daha turizmdeki mücadelesini sürdürüyor.

Shuttle seferlerin ülke ekonomisine yapacağı katkıyı söyledi, “ekonomiyi 5’e katlarız” dedi. Genç ve yeni siyasetçilere olan umudunu ve güvenini dile getirdi.

Kamuda mutlaka yenilenmenin ve yeniden yapılandırma yapılması gerektiğini vurguladı.

Casinoları ülkeye getirdiğini anımsattı, “Ama bizim amacımız bir Girne’de bir Mağusa’da açmaktı. Para görüldü, birçok izin verildi. Ama asıl tehlikeli bet ofisler. Çocuklarımızı bundan kurtarmalıyız” dedi.

Kıbrıs’ta çözümden umudunu kesmedi ‘ama’ diye başladı, “İki taraf da halklarına gerçekleri anlatacak. Özellikle Kilise bunu halkına anlatmalı. Çünkü çözüm ancak gerçeklerden geçer” diye ekledi.

Bu hafta John Aziz Kent ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yaklaşan seçimleri, ülke yönetimini, turizmi, Kıbrıs sorunu ve 83 yıllık hayatının kısa bir özetini konuştuk.

“Ben şahsen örneğin Tufan Erhürman gibi gerçekten dünya politikasına sahip çıkan birinin partinin başında olması Kıbrıs Türkü için büyük bir kazançtır. İsim isim hepsini sayamam ama Kudret Özersay da önemlidir ve diğer partilerdeki genç ve donanımlı arkadaşlar da…”

YENiDÜZEN: Herkes sistemsizlikten şikayetçi, 7 Ocak yaklaşıyor. Ne öngörüyorsunuz?

Aziz Kent: Kıbrıs Türkü sistemsizlikten hiç kurtulmadı ki… Onun için şimdi de bu seçime, bir sistemsizlikle başlıyoruz yine…

Ama bana göre daha iyi olur daha fena olmaz. Neden? Çünkü birçok partimizin arasına çok değerli, genç, çağdaş görüşlü insanlarımız katıldı. Özellikle üzerine basa basa söylerim yüzde 30 kadın kotası bir yenilik getirebilir. Biz Kıbrıslı Türkler olarak yeni siyasete katılan gençleri ve kadınlara destek verebiliriz ama bu adayların da bize kendilerini iyice anlatmaları gerekir. Yani yeniden yapılandırma ve yenilenmeye gitmemiz faydamıza olur. Eski kafalar ve düşüncelerle, muhtarlıklardan artık dünya politikalarına sahip olabilecek insanlarla çalışmalıyız. Görüyorum ki böyle adaylar var. Ben şahsen örneğin Tufan Erhürman gibi gerçekten dünya politikasına sahip çıkan birinin partinin başında olması Kıbrıs Türkü için büyük bir kazançtır. İsim isim hepsini sayamam ama Kudret Özersay da önemlidir ve diğer partilerdeki genç ve donanımlı arkadaşlar da…

“15 yıldır burada, yasal işlemleri tamamsa ve vatandaş yapılmadıysa bu KKTC hükümetlerinin ayıbıdır. Aynı zamanda günlük, gösteriş yapma veya bir çıkar için kişiler vatandaş yapılırsa o da KKTC’nin ayıbıdır.”

YENiDÜZEN: Medyayı da yakından takip ediyorsunuz. UBP-DP Azınlık hükümeti ‘istisnai vatandaşlıklar’ verdi. Bunları nasıl yorumladınız?

Aziz KENT: Hakkı olan ve buraya seneler önce gelen kişilere hakları verilmelidir. İstisnai vatandaşlıklar olmamalıdır. Ama 15 yıldır burada, yasal işlemleri tamamsa ve vatandaş yapılmadıysa bu KKTC hükümetlerinin ayıbıdır. Aynı zamanda günlük, gösteriş yapma veya bir çıkar için kişiler vatandaş yapılırsa o da KKTC’nin ayıbıdır.



Hakkı olan ve buraya seneler önce gelen kişilere hakları verilmelidir. İstisnai vatandaşlıklar olmamalıdır. Ama 15 yıldır burada, yasal işlemleri tamamsa ve vatandaş yapılmadıysa bu KKTC hükümetlerinin ayıbıdır. Aynı zamanda günlük, gösteriş yapma veya bir çıkar için kişiler vatandaş yapılırsa o da KKTC’nin ayıbıdır. YENiDÜZEN: UBP Hükümeti’nin performansını nasıl buldunuz?

Aziz KENT: Eğer sen bir dülgeri bir otelin aşçısı kullanırsan, bir öğretmeni doktorluk yapmaya zorlarsan ne olur? Demek ki bilirkişileri yapabileceği işlere koymalıyız. Hatta kamuda çalışanların her cumartesi günü 2 saat eğitim görmesi gerekmektedir. Bu siyasiler içinde geçerlidir. Siyasiler de siyaset yapmak içi kendilerini eğitmelidir. Yasalar, profesyonel yasa yapıcılar tarafından yapılmalıdır. Milletvekilidir, komite kuruldu, o konuda bilgisi yoktur ama yasa yapar. 3 gün sonra o bile anlamaz yaptığı yasayı. Sen de belasını çek. Güncelliğini yitirmiş bir anayasaya var ve ona bağlı birçok yasa da güncelliğini yitirdi. Oysa bizim istediğimiz doğru dürüst, şeffaf herkesin anlayacağı, adaletli uygulanabilir yasaların olmasıdır.



Eğer sen bir dülgeri bir otelin aşçısı kullanırsan, bir öğretmeni doktorluk yapmaya zorlarsan ne olur? Demek ki bilirkişileri yapabileceği işlere koymalıyız. Hatta kamuda çalışanların her cumartesi günü 2 saat eğitim görmesi gerekmektedir. Bu siyasiler içinde geçerlidir. Siyasiler de siyaset yapmak içi kendilerini eğitmelidir. Yasalar, profesyonel yasa yapıcılar tarafından yapılmalıdır. Milletvekilidir, komite kuruldu, o konuda bilgisi yoktur ama yasa yapar. 3 gün sonra o bile anlamaz yaptığı yasayı. Sen de belasını çek. Güncelliğini yitirmiş bir anayasaya var ve ona bağlı birçok yasa da güncelliğini yitirdi. Oysa bizim istediğimiz doğru dürüst, şeffaf herkesin anlayacağı, adaletli uygulanabilir yasaların olmasıdır. YENiDÜZEN: Siyasilerin mal bildiriminde bulunması sizin için önemli mi?

Aziz KENT: Siyasete girerken ve çıkarken mal varlığı bildirimi yapılması önemlidir. ‘Nereden buldun yasası’ uygulanmalıdır. Biz nasıl ki vergimizi, harçlarımızı ödüyoruz. Siyasiler de bu sorumluluğa sahip olmalı. Herkes para kazansın ama adaletli paylaşım olsun.

Örneğin; hiç bankaların kazançlarını paylaşma fırsatı bu halka verildi mi? Hisseler zamanında satıldı. Sermaye artışları ile küçük hissedarlar sıfırlandı. Oysa paylaşım olsaydı o ekonomi tabana yayılacaktı. Herkes hisse satın alabilir ve beraber büyüyebilirdik. En azından yüzde 50’si halka açılmalıydı. Hatta Türkiye ve 3’ncü ülke bankaları da… Bankalar vasıtası ile biz KKTC’yi çok çok iyi sağlam ekonomik durumlara getirebiliriz. Ama halkla paylaşım olacak. Bankaların bu ülkeye verdiği zarar casinoların verdiği zarardan daha büyüktür.

“Shuttle servis mutlaka başlatılmalıdır. Bu aynı zamanda havayollarının öyle astronomik fiyatlarını da realiteye indirecek. Şimdi yılbaşı geliyor fiyatlar çıkar, bayram gelir yine aynı… Utanın be… Yediniz bitirdiniz memleketi…”

“Shuttle servis ile ekonomi 5’e katlanır”