Turizmde 'yeni vizyon'

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, İngiltere’den Ercan’a seyahat edecek olan yolcuların eskiden olduğu gibi Türkiye’de uçaktan inmeden Ercan Havalimanı’na seyahat etmeleri ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, kısa süre içerisinde bu destinasyondaki sıkıntıyı tek bacaklı da olsa gidereceklerini kaydetti.

Bakan Üstel, yapılan tanıtım çalışmalarına değinerek, bakanlık tarihinde ilk kez büyük çaplı bir çalışma gerçekleştiğini, dijital medyada yapılan reklamlar ile KKTC’ye uygulanan haksız ambargo ve izolasyonları da kırmış olduklarını iddia etti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Londra’da 4-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenen World Travel Market 2019 Turizm Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs’ı temsil ediyor.

Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilen World Travel Market (WTM), Excel Fuar Merkezi’nde dünya turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırlıyor.

Bakanlığın turizm sektörü ile işbirliğinde, yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları kapsamında katılım sağladığı fuarda bu yıl modern bir konsept üzerinde 6 ilçe ayrı ayrı bölümlerde tanıtılıyor. Yeni tanıtım çalışmaları kapsamında 6 ilçeye ait markalar ön plana çıkarılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs standını ziyaret ederek Londra’da ve ülkede faaliyet gösteren turizm paydaşları ile bir araya geldi.

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Kuzey Kıbrıs standını ziyaret ederek, Bakan Üstel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

World Travel Market 2019 Turizm Fuarı’na bu yıl yaklaşık olarak 181 ülkeden 4 bin 600 firma katılıyor. Üç gün boyunca devam eden fuarın, 51 bin turizm profesyoneli tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

Bakanlığın turizm sektörü ile işbirliğinde, yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları kapsamında fuara katılım sağladığı kaydedildi.

ÜSTEL: “HEDEFİMİZ İNGİLTERE PAZARINI BÜYÜTMEK”

Kuzey Kıbrıs standını ziyaret ederek sektör temsilcileri ile görüşen Bakan Üstel, gösterilen ilgiden dolayı memnun olduğunu belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, World Travel Market’i ziyareti esnasında yaptığı açıklamada İngiltere pazarının KKTC açısından çok önemli olduğunu, bu pazarın daha fazla büyümesi için tanıtma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bakan Üstel görev süresi içerisinde turizmin daha iyi noktalara taşınabilmesi için adımlar attıklarını belirterek, İngiltere pazarını arzu edilen seviyelere taşıyacaklarını da vurguladı.

İngiltere’den Ercan’a seyahat edecek olan yolcuların eskiden olduğu gibi Türkiye’de uçaktan inmeden Ercan Havalimanı’na seyahat etmeleri ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyleyen Üstel, kısa süre içerisinde bu destinasyondaki sıkıntıyı tek bacaklı da olsa gidereceklerini kaydetti.

“İNGİLTERE’DEKİ SAYGIN İNTERNET SİTELERİNDE ÖNEMLİ TANITIMLAR BAŞLATTIK”

Günümüz teknolojisinde büyük kitlelere ulaşmak için digital medyanın kullanıldığına değinen Üstel, reklam kampanyasında bu yıl Londra’da özellikle dijital medyayı kullandıklarını belirtti.

Yeni bir imajla 2020 yılına girileceğini anlatan Üstel, ‘visitnorthcyprus’ sitesini profesyonel bir ekiple hazırladıklarını ve faaliyete koyduklarını söyledi.

Üstel, “İngiltere’de devam eden dijital tanıtımlar her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Elimize ulaşan istatistiklere göre 2.2 milyonun üzerinde görsel çalışma, 185 bin üzerinde video gösterimi olmuştur. Bu rakamlar her gün artarak devam etmektedir. Yapılan çalışmalar kapsamında 2020 yılı için çok fazla geri dönüşler bekliyoruz.” dedi.

Uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında İngiltere genelinde saygın, yüksek tirajlı Internet siteleri ve haber sitelerinde kasım ayından itibaren görsel ve video gösterimleri ile güçlü bir tanıtım kampanyası yürütüldüğünü söyleyen Üstel, ülkenin marka bilinirliğinin artması için bu yıl çok özel bir çalışma yapıldığını belirtti.

Bakanlık tarihinde ilk kez bu boyutta büyük çaplı bir çalışma gerçekleştiğine değinen Üstel, dijital medyada yapılan reklamlar ile KKTC’ye uygulanan haksız ambargo ve izolasyonları da kırmış olduklarını iddia etti.

Yapılan bu tanıtım ve pazarlama çalışmalarının 2020 turizm sezonunda meyvesini vereceğini de dile getiren Üstel, ülke turizmini daha ileri noktalara çıkarmak için durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye’den gelen turistlerin yanı sıra, Avrupa’dan gelen turistlere alternatif turizm imkanları sunduklarını da söyleyen Üstel, “Kuzey Kıbrıs’ta bakir kalmış görülmesi, gezilmesi gereken çok fazla zengin tarih ve kültür var. Biz bu kültürü, bu güzellikleri adaya gelen misafirlerimizle12 ay boyunca paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.

FUARDA KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ SERGİLENİYOR

Fuardaki Kuzey Kıbrıs standında, ülkeye özgü el sanatları icra ediliyor; ayrıca sele, sepet, sesta ve sandalye örme gibi hasır sanatı çalışmaları da sergilenip, icra ediliyor.

Stantta ülkeyi tanıtıcı yayınlar olarak, Kuzey Kıbrıs Genel Bilgi Broşürü, 50 Neden Broşürü, Lefkoşa, Girne, Mağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke broşürleri, Kuzey Kıbrıs turistik haritası, tarih broşürleri ve kumaş heybe dağıtılıyor.

Kuzey Kıbrıs standını ziyaret eden misafirlere; hellim böreği, gül şurubu, çörek, sumada, limonata, brandi, şarap, zivaniya, çitlembikli bidda, pilavuna, üzüm sucuğu, badem, pastelli, ceviz macunu, turunç macunu, sulu muhallebi, badem ezmesi, katmer, çörek, çay, Türk kahvesi ve şarap ikramları da yapılarak Kıbrıs Türk kültürü tanıtılıyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ DE FUARDAKİ YERİNİ ALDI

World Travel Market’te yer alan Kuzey Kıbrıs standında; Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR), Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi ve Kuzey Kıbrıs Eko Agro Turizm Federasyonu tanıtımlarını gerçekleştiriyor.