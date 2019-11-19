Turizmde hizmet içi eğitim maratonu başladı!

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) tarafından KREDO Academy ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen 2019-2020 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı başladı. Eğitim programının detayları, bugün Golden Tulip Hotel’de yapılan kokteyl ile tanıtıldı.

Kokteyle Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Dimağ Çağıner, KREDO Academy Direktörü Evren Erk’in yanı sıra çok sayıda turizmci katıldı.

Erk: 4 yılda iki bine yakın kişiye eğitim vermiş olacağız

2019-2020 turizm işletmelerine yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı’nın detaylarından söz eden KREDO Academy Direktörü Evren Erk, programın düzenlenmesi içen KITOB yönetimine teşekkür etti. KREDO Academy olarak böylesi bir organizasyonun içerisinde olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Erk şöyle devam etti: Turizmde dünyada ve bölgemizde inanılmaz bir rekabet var. Konaklama sektöründe hizmet kalitesi çok önemli. Hizmet kalitesi sürekli gelişim ve bir büyüme gerektiriyor. Sürekli gelişim için de eğitim olmazsa olmaz bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Bu bağlamda önceki senelerde KITOB ile KREDO Academy iş birliğinde toplamda bin dört yüz doksan altı kişiye eğitim verdik. Bu yıl dördüncüsü ile beraber iki bine yakın kişiye eğitim vermiş olacağız. Toplam yüz altı tam gün eğitim düzenledik. Bu yıl yüz elliye yakın tam gün eğitim projesine dönmüş olacağız.

Çağıner: Turizm Kıbrıs ekonomisinin devamlılığı ve büyümesi için lokomotif bir sektör

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner kokteylde yaptığı konuşmasında KREDO Academy’e iş birliklerinden ötürü teşekkür etti. Bu yıl yapılan çalışmanın bir farkı olduğuna dikkat çeken Çağıner, KITOB’un artık kendi ayakları üzerinden duracağına dikkat çekerek bu yıl düzenlenen eğitim programının masrafını KITOB’un üstlendiğine vurgu yaptı.

Üstel: Hedeflerimiz ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, turizmciler ile birlikte olmaktan büyük bir mutluk duyduğunu belirtti. Turizm denildiğinde heyecanlandığına dikkat çeken bakan Üstel, turizmin KKTC’nin lokomotif sektörü olduğunu vurguladı. Kendisi turizmcilerin, turizme katkı koyanların öneminden söz eden Üstel, KKTC’ye çok sayıda ambargo uygulandığına dikkat çekti.

Eğitim Başlıkları Eğitim Tarihleri Eğitim Yerleri

Kat Hizmetleri Temel Eğitimi

12-13-14 Kasım 2019 - GRAND PASHA OTEL

Kuzey Kıbrıs Kültürü, Mutfağı ve Geleneksel Kıbrıs Ürünleri Eğitimi

3 Aralık 2019 - LORD PALACE OTEL

Servis Standartları Eğitimi

9-10 Aralık 2019 - LORD PALACE HOTEL

Bar Standartları Eğitimi (Bardaki Püf Noktalar)

11-12 Aralık 2019 - LORD PALACE HOTEL

Konaklama İşletmelerinde Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi

7-8 Ocak 2020 - OSCAR OTEL

Müşteri Sadakatı Yaratma Eğitimi

22-23 Ocak 2020 - CRATOS OTEL

Önbüro (Resepsiyon) Eğitimi

4-5-6 Şubat 2020 DOME OTEL

Konaklama İşletmelerinde Enerji Yönetimi ve Verimliliği Eğitimi

11-12 Şubat 2020 HENÜZ YER BELLİ DEĞİL

Konaklama İşletmelerinde Hijyen Eğitimi

18-19 Şubat 2020 MERİT CRYSTAL COVE OTEL

Konaklama İşletmelerinde Gelirler Yönetimi ve Online Kanallar Eğitimi

25-26 Şubat 2020 MERİT CRYSTAL COVE OTEL