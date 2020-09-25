Turizmcilere 4,5 milyon TL

Bakanlar Kurulu, Turizm Salgın Destek Programı Projesi kapsamında turizm ve seyahat acentelerine 4,5 milyon TL ödeme yapılması kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, turizm ve seyahat acentelerine, 2018 yılı teşvik alacaklarından 4 milyon 514 bin 609 TL kısmi ödeme yapılacak. Turizm bölgeleri altyapılarına katkı kapsamında ise 500 bin TL tutarında destek verilecek.

Her iki ödeme için gereken 5 milyon 14 bin 609 TL'nin Turizm ve Çevre Bakanlığı 2020 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Turizm Salgın Destek Programı Projesi" kaleminden karşılanmasına karar verildi.