Turizmciler Merit Royal’de buluştu

Merit Grubu yöneticileri tarafından turizmcilerle organize edilen gecede acentacılar bir araya gelerek, felekten bir gece çaldılar. Acenta yöneticilerinin yanı sıra personelinde katıldığı gecede yer yerinden oynadı. Bir an olsun eğlencede tempo hiç düşmedi, şarkılar hep birlikte söylendi, halaylar çekildi. İrem Barani’nin romantik şarkılarıyla geceye katılan çiftler duygusal anlar yaşadı. Sonrasında Maxim Royal‘in prensi Güven Yüreyir sahneyi aldı ve yine göz alıcı mavi tonlardaki takımı ile hem göze hem kulağa hitap etti. Merit Royal & Premium, Merit Park ile üç otelin Genel Müdürü Aybars Kutluba, Merit Lefkoşa Genel Müdürü Mine Gürses ve Crystal Cove Genel Müdürü Ercan Turhan gecede konuşma yaptılar geceye katılan acentalara ilgi ve iş birlikleri için teşekkür ettiler. Geceye özel hazırlanan pasta acenta yetkililerinin sahneye gelmesiyle birlikte kesildi.