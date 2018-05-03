Turizm ‘yer altına’ iniyor

Didem MENTEŞ

Kalavaç köyünde bir ilke imza atılıyor, ‘Mağara Turizm’i hayata geçiriliyor.

Kalavaç Muhtarı Ömer Meraklı’nın öncülüğünde kurulan Mağara Meraklıları Derneği (MMD)’in yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, ‘Girne Mağaraları Araştırma, Koruma ve Eğitim Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Kalavaç tepelerinde ve Beşparmak Dağları’nda uzmanlar tarafından keşfedilen 25 kat büyüklüğündeki mağaralar ülke turizmine kazandırılacak.

Derneğin basın sözcüsü ve Kalavaç Muhtarı Ömer Meraklı, bölgede el değmemiş bir yer altı dünyası bulunduğunu, bunun turizme kazandırılması için uzun süredir yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirterek, kısa ürede mağaraların turizme açılacağını dile getirdi.

Mağara Meraklıları Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve proje sorumlusu Salih Gücel de proje kapsamında Beşparmak Dağlarında 200 civarında mağaranın girişlerinin belirlendiği ve bunların haritalandırılması ve fotoğraflandırılması ile ilgili arazi çalışmalarının yürütüldüğünü ve mağaracılıkla ilgili eğitimler verildiğini açıkladı.

Mağara Meraklıları Derneği (MMD)’in yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, uzmanlar tarafından keşfedilen 25 kat büyüklüğündeki mağaraların ülke turizmine kazandırılması hedefleniyor. ‘Girne Mağaraları Araştırma, Koruma ve Eğitim Projesi’ kapsamında yürütülen çalışmalarda, 200’e yakın mağara girişi keşfedildi

Gücel: “200 civarında mağara girişi keşfedildi”

Mağara Meraklıları Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve proje sorumlusu Salih Gücel, Mağara Meraklıları Derneği EuropeAid'in (Sivil Toplum Eylem V) desteğiyle ve Lefkoşa Amerikan Büyükelçiliği eş finansmanıyla yürütülen projenin, potansiyel Natura 2000 alanının birçok açıdan önemli olan mağaraların korunmasının amaçlandığını belirtti.

Derneğin yürütücüsü olduğu projenin ortaklarının, Lefkoşa Üniversitesi'nin Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Merkezi ve Slovenya’da bulunan Uluslararası Mağaracılık Birliği olduğunu aktaran Gücel, Avrupa Mağaracılık Federasyonu’nun da projenin destekçisi olduğunu aktardı.

Proje kapsamında Beşparmak Dağlarında 200 civarında mağaranın girişlerinin belirlendiği ve bunların haritalandırılması ve fotoğraflandırılması ile ilgili arazi çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Gücel, bu kapsamda birçok kişiye temel mağaracılık eğitimi verildiğini, bugüne dek ileri düzeyde mağaracılık eğitimini tamamlayan aktif 10 mağaracıdan oluşan bir ekip kurulduğunu vurguladı.

“Eğitimler de veriliyor”

Kalavaç ve Görneç köyleri çevresinde bulunan mağaralara ulaşım yolları açılarak, mağaraların temizliği ve doğal yapılarının yenilenmesi çalışmalarının devam etmekte olduğunu vurgulayan Gücel, “seminerler, atölye çalışmaları, eğitim oturumları ve önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleşecek olan diğer sosyal yardım etkinlikleri aracılığıyla mağaraların değeri ve önemi konusunda halkın bilinçlenmesini artırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Kıbrıs’ın ilk Mağaracılık Eğitim ve Araştırma Merkezi Kalavaç Köyünde oluşturulmuştur” dedi.

Gücel, şunları aktardı: “Bu merkezde, bireysel mağaracılık ekipmanları, grup mağaracılık ekipmanları, mağaraların belirlenmesi, mağaraların haritalandırılması, mağara fotoğrafçılığı, dikey mağaralara giriş eğitimi ve düğümler konularında eğitim verilmektedir. Ayrıca özellikle 18 yaş altı çocukların mağaracılık eğitiminde kullanılacak 18 metrelik sürünme geçidine sahip bir simüle mağara ortamı yapımı tamamlanmak üzeredir. Bu aktivitede amaç yeraltı mağara sistemleri fikrini yansıtmaktır. Geçitler doğal mağara ortamını taklit eden oluşumlara sahip olacak ve bu simülatör ‘mağarayı topluluğa taşımak’ için güvenli, eğlenceli ve etkili bir yol sağlayacaktır.

29 Nisanda başlayan ve 5 Mayısta tamamlanacak 3. mağaracılık eğitimi haftasında, Uluslararası Mağaracılık Birliği (UIS) Lübnan, Fransa ve Hırvatistan'dan gelen uzman eğitmenleri, Amerika, Kıbrıs, Türkiye, Iran’lı katılımcıları ile mağaracılıkla ilgili çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecektir.

Derneğin gelecekle ilgili planları arasında, mağaralar için bir mağara yönetimi planı geliştirme ve Kıbrıs'ta mağara araştırmasına devam eden ilgiyi artırmaktır”

EL DEĞMEMİŞ YER ALTI DÜNYASI … Kalavaç’taki çalışmalarla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Muhtar Ömer Meraklı, bölgede el değmemiş bir yer altı dünyası bulunduğunu, bunun turizme kazandırılması için uzun süredir yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti, kısa bir sürede bu mağaraların turizme açılacağını dile getirdi.

Muhtar Ömer Meraklı:

“Mağaraları yakında turizme açacağız”

Uluslararası safhada uzmanlarla birlikte bugüne dek yaklaşık 15 tane projeye imza attıklarını söyleyen Ömer Meraklı, şimdi de mağara turizmini hayata geçirmek için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

İnsan yaşam kalitesini yükseltmek başta olmak üzere çevreye bilinçli şekilde sahip çıkmaya yönelik projeler olduğunu aktaran Meraklı, ayrıca doğada bulanan endemik bitkileri ve ekolojik alanları koruyarak halka tanıtmak için bilimsel önlemlerin alınmasına yönelik projeler olduğunu ifade etti. Turizmin sadece kumarhaneler ve gece kulüplerinden oluşmadığını söyleyen Meraklı, turizmi köylere çekmek için de çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Turizm faktörü içerisinde ‘Mağara Turizm’i yapmaya karar verdiklerini anlatan muhtar Meraklı, “bölgede yaptığımız araştırmalar sonucu devasa mağaralar keşfettik” dedi. Bölgede uzmanların yaptığı incelemede 25 kat büyüklüğünde mağaralar keşfedildiğine işaret eden Meraklı, “içinden sular akan mağaralar, sarkıtlar ve dikitlerin yer aldığı enteresan görüntülere sahip olan mağaralar var. Akıllara durgunluk verecek bir yer altı dünyası var. Bunlara şimdiye kadar hiç el değmemiş hiç ayak basılmamış yer altılar var. Bunlar turizme kazandırılması gerekiyor” dedi.

“Rehberler eşliğinde kontrollü bir şekilde mağaralar gezilecek”

Bahse konu mağaraları Hükümete ve Birleşmiş Milletlere de bildirdiklerini aktaran Meraklı, yapılan görüşmelerin ardından Mağara Meraklıları Derneği (MMD)’ni kurduklarını dile getirdi.

Derneğe kayıtlı üyeler arasında yerli ve yabancı birçok bilim insanı da bulunduğunun altını çizen Ömer Meraklı, Derneğin ‘Girne Mağaraları Araştırma, Koruma ve Eğitim Projesi’ni başlattığını söyledi. Proje kapsamında eğitim vermek amacıyla Uluslararası Mağara Bilimcileri Derneği Başkanı Fadi Hanri Nader’in köye geldiğini söyleyen Meraklı, 8 ülkeden gelen uzmanların, mağaracılık konusunda eğitim verildiğini ifade etti. Meraklı, “Mağaraların içindeki saklan ve dikli haledeki taşlar çok değerledir. Bildiğimiz kristal, lüle taşlarındandır” diyerek, bunlara zarar verilmemesi için insanların kontrollü bir şekilde mağaraları gezmesi gerektiğini ifade etti.

Mağaraların yerleriyle ilgili henüz bilgi veremeyeceklerini sadece Turizm Bakanlığı’nın bu konuda bilgisi olduğunu aktaran Meraklı, 3-5 yıl arasında sürecek proje olduğunu ifade etti.

Uluslararası Mağara Federasyonu’ndan mağaralarda kullanılacak ekipmanları da aldıklarını söyleyen Meraklı, bununla ilgili 10 kişilik bir ekip kurduklarını söyledi.

“Yakında turizme açacağız”

Mağaraların çok yakında turizme açacaklarını belirten Meraklı, ilk aşamada bölgeye mağara turizmini anlatan tabelalar koyduklarını anlattı. Ömer Meraklı, dağdan gelen sudan yararlanmak için çeşmeler yapılmaya başlandığını, yürüyüş yolları yapılacağını, oturma bankları konulacağını, haritalar çıkartılacağını belirterek, mağaralara rehber eşliğinde girilebileceğini söyledi.

Amaçlarının mağaralara bilinçli bir şekilde girilerek, gezilmesi olduğunun altın çizen Meraklı, “insanların mağaraları talan etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alacağız ve gerekirse mağaralara kapılar koymayı düşünüyoruz” dedi.

Meraklı, “insanlarımız mağaralara girmek ve fotoğraf çekmek istiyor ama herkesten anlayışlı olmalarını istiyoruz. Çalışmalar tamamlanınca rehberler eşliğinde gidilebilecek” dedi.

Proje kapsamında keşfedilen mağaralar

Uluslararası Mağara Bilimcileri Derneği Başkanı Fadi Hanri Nader, köyde ekibe eğitim

Verirken

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