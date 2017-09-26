"Turizm ülkemizde daha etkin faaliyetlerle kullanılmalı"

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Dünya Turizm Günü’nün turizm ülkesi olan KKTC’de daha etkin faaliyetlerle kullanılması gerektiğini belirtti.

27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Karlıtaş, bu yılki teması “kalkınmaya yönelik sürdürülebilir turizm” olarak belirlenen Dünya Turizm Günü’nün amacının, tüm dünyada turizm bilincinin oluşturulması ve turizmin çevresel, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel öneminin vurgulanması olduğunu kaydetti.

Karlıtaş, “Böylesi önemli bir günün, bir turizm ülkesi olan ülkemizde, daha etkin faaliyetlerle kullanılmasını dilerdik. Çünkü Dünya Turizm Günü, toplumun farklı kesimlerinden insanlara turizmi sevdirmek ve halktaki turizm bilincini yükseltmek amacıyla önemli bir araç durumunda” ifadelerini kullandı.

Tüm turizm gönüllülerinin gününü kutlayan Karlıtaş, turizmin ülke geneline yayılması, hükümet değil devlet politikası olması, Turizm Örgütü’nün kurulması ve Turizm Gelişim Planı’nın hayata geçmesi hedeflerinin gerçeğe dönüşmesi temennilerinde de bulundu.