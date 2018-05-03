Turizm şirketlerine katkı

Bakanlar Kurulu turizmin geliştirilmesi amacıyla kişi ve kurumlara toplam 12 bin 40 Euro ve 428 bin 801.84 TL katkı yapılmasına karar verdi. Karar 30 Nisan tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karada, “Bakanlar Kurulu KKTC turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından çeşitli kurum ve kişilere ve ekteki listede konu ve miktarı belirtilen toplam 12 bin 840 Euro ve 428 bin 801.84 TL tutarındaki katkının, Turizm ve Çevre Bakanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtım Fonu’nun “Turizm Acentelerine” 10-01-04-7-3-2-05-1-9-02 kaleminden karşılanmasına karar verdi” denildi.

Konu Ödenecek miktar

Akmina Turizm 97.50 Euro

Cypriot Quartet Travel 5.058 Euro

Blue Line Travel 39 Euro

Pleasant Tourism 7,645.5 Euro

All Year Cyprus 5,728.93 TL

Kaleidoskop Turizm 1,620.80 TL

Side Turizm 578.55 TL

Demtur Travel 1,226.45 TL

Cypriot Quarter Travel 27,89.77 TL

Akmina Travel 66,433.03 TL

Blue Line Travel 1,214.93 TL

Pleasent Tourism 5,178.13 TL

Wintersun Golf Travel 11,994.24 TL

Bellapais Travel 1,632.76 TL

MTS 21,018.93 TL

Kösezade Turizm 6,391.48 TL

Bon Voyage Tourism 67,333.41 TL

Puzzle Travel 21,253.06 TL

Northern Travel 87,622 TL

Akgünler Turizm 102,285.37 TL