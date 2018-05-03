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Turizm şirketlerine katkı

Turizm şirketlerine katkı

Bakanlar Kurulu turizmin geliştirilmesi amacıyla kişi ve kurumlara toplam 12 bin 40 Euro ve 428 bin 801.84 TL katkı yapılmasına karar verdi.

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Bakanlar Kurulu turizmin geliştirilmesi amacıyla kişi ve kurumlara toplam 12 bin 40 Euro ve 428 bin 801.84 TL katkı yapılmasına karar verdi. Karar 30 Nisan tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karada, “Bakanlar Kurulu KKTC turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından çeşitli kurum ve kişilere ve ekteki listede konu ve miktarı belirtilen toplam 12 bin 840 Euro ve 428 bin 801.84 TL tutarındaki katkının, Turizm ve Çevre Bakanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtım Fonu’nun “Turizm Acentelerine” 10-01-04-7-3-2-05-1-9-02 kaleminden karşılanmasına karar verdi” denildi.

 

Konu                                Ödenecek miktar

Akmina Turizm                 97.50 Euro

Cypriot Quartet Travel     5.058 Euro

Blue Line Travel                   39 Euro

Pleasant Tourism             7,645.5 Euro

All Year Cyprus                 5,728.93 TL

Kaleidoskop Turizm         1,620.80 TL

Side Turizm                         578.55 TL

Demtur Travel                    1,226.45 TL

Cypriot Quarter Travel       27,89.77 TL

Akmina Travel                  66,433.03 TL

Blue Line Travel                 1,214.93 TL

Pleasent Tourism                5,178.13 TL

Wintersun Golf Travel        11,994.24 TL

Bellapais Travel                    1,632.76 TL

MTS                                   21,018.93 TL

Kösezade Turizm                 6,391.48 TL

Bon Voyage Tourism          67,333.41 TL

Puzzle Travel                     21,253.06 TL

Northern Travel                       87,622 TL

Akgünler Turizm              102,285.37 TL

 

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