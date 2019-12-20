"TURİZM POLİTİKASI YOK, 2 MİLYON TURİST HEDEFİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?"

CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, turizmin gerçek anlamda lokomotif sektör olabilmesi için, mevcut bir politikasının olması gerektiğini, ancak KKTC’de bunun olmadığını kaydetti.

Turizm sektörünün kendi planlaması olması ve kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini ifade eden Özdenefe, yeterli olmayan bir bütçeyle hükümet programında yer alan 2025 yılına kadar 2 milyon turist hedefinin nasıl gerçekleştirileceğini sordu.

Lokomotif sektöre ayrılan payın geriye gittiğine işaret eden Özdenefe, 2 milyon hedef için gerekli pazarlama ve teşvikle ilgili yeterli rakamın da bütçede bulunmadığına işaret etti.

TURİZM MESLEK LİSESİ BAKANLIĞIN PLANLARININ İÇİNE KONULMALI

Yerli istihdam konusunda yaşanan sorunlara değinen Özdenefe, istihdam konusunda bakanlığın katalizör görevi görmesi gerektiğini kaydetti.

Girne’de bulunan Turizm Meslek Lisesi’nin de bakanlığın plan programlarının içine konulması önerisinde bulunan Özdenefe, güneş, kum, deniz turizmi dışında, özel ilgi, spor turizmi gibi birçok alanda açılımlar yapılması gerektiğini vurguladı.

Ülkede kitle turizminin tek başına çözüm olmadığına işaret eden Özdenefe, bunun ötesinin de planlanması, ama kitle turizminin de geleceğinin şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.

Agro turizm konusunun da çok önemli olduğuna dikkat çeken Özdenefe, bu alanda yaşanan en büyük sorunun, bunun slogandan öteye geçememesi olduğunu, bu konuda sürekli eğitimin şart olduğunu kaydetti.

ULAŞIM TURİZMİN ÖNEMLİ BİR AYAĞI

Karpaz bölgesinin de çok yalnız bırakıldığını, o bölgede kendi başına çaba gösterenlere destek verilmediğini ifade eden Fazilet Özdenefe, yapılan çalışmalar konusunda detaylı değerlendirmeler beklediklerini söyledi.

Özdenefe, ülkede, planlı, hedefli ve kurumsal yapılı bir turizme ihtiyaç duyulduğunu, ulaşımın da bunun çok önemli bir ayağı olduğunu aktardı.

Turizm politikasının KKTC’de yapılması gerektiğini vurgulayan Özdenefe, “Bizim olan, kendi ayakları üzerinde duran bir turizme ihtiyacımız vardır” dedi.

TC ve İngiltere pazarının önemine işaret eden Özdenefe, bu pazarlara yapılacak küçük dokunuşlarla, geri dönüşümünün çok fazla olacağına işaret etti.

ÇEVRE YASASI ALTINDAKİ 47 TÜZÜKTEN SADECE 10’U HAYATA GEÇTİ

“Sağlıklı, sürdürülebilir bir çevremiz olmazsa ne bizler, ne de turistler bu ülkede barınabilecek” diyen Özdenefe, 2012 yılında yürürlüğe giren Çevre Yasası’nın önemine değindi. Özdenefe, yasanın gereklerinin yerine getirilmesini istedi.

Yasa altında bulunan 47 tüzükten 10’unun hayata geçirildiğini söyleyen Özdenefe, 37 tüzüğün ne olacağı konusunda bilgi istedi.

Özdenefe, katı atık ve ambalaj atıkları projesi hakkında da bilgiler istedi.

Çok büyük bir sıkıntı olan ses kirliliği konusunda vatandaşların yaptığı şikayetlere işaret eden Özdenefe, özellikle yaz aylarında ses kirliliği konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Özdenefe, bu konuda Çevre Koruma Dairesi’ni göreve çağırdı.