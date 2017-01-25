Turizm Çalıştayı gerçekleştirildi

Uluslararası Final Üniversitesi ve Anatolya Turizm Akademisi işbirliğinde gerçekleştirilen 12. Akademik Turizm Eğitimi Arama Çalıştayı’nın açılışı Acapulco Otel’de yapılan törenle yapıldı. İki gün sürecek çalıştayda “KKTC Turizminin Geçmişi, Mevcut Durumu ve Gelecekle İlgili Vizyonunun Belirlenmesi’ ana başlığı Türkiye’den ve KKTC’nden akademisyen, sivil toplum örgütü, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla ele alınıyor. Çalıştayın sonuç raporunun KKTC turizminin planlanmasında yol gösterici olması hedefleniyor. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılarak konuşma yaptığı açılış töreninde, turizm sektörünün KKTC ekonomisine katkısı vurgulanarak, geleceğe yönelik hedefler dile getirildi. Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçilen çalıştay yarın, çalıma gruplarının sunumları, sonuç raporunun tartışılması ve katılımcılara belgelerinin verilmesiyle sona erecek.

KOZAK: KKTC ADA ÜLKESİ OLARAK TURİZMDE AVANTAJLARA SAHİP

12. Akademik Turizm Eğitimi Arama Çalıştayı’nın açılışında konuşan Anatolia Turizm Akademisi Koordinatörü Prof. Dr. Metin Kozak, çalıştayın geçmişinin 2009 yılına dayandığını belirterek, akademik çerçevede başladıkları çalışmanın bugün sektörün lojistik desteğini de alarak daha da geliştiğini kaydetti. Kozak, amaçlarının Türkiye’de uluslararası standartlarda daha iyi bir turizm eğitiminin nasıl verileceğinin ortak akılla bulunmasına hizmet etmek olduğunu ifade ederek, sonraki yıllarda sektörden gelen talepler neticesinde etkinliğin sektörel konularda yapılan bir çalıştaya dönüştürüldüğünü anlattı. Çalıştayın bu yıl KKTC’de gerçekleştirilmesinin nedenlerine de değinen Kozak, KKTC’nin bir ada ülkesi olarak turizm konusunda avantajları bulunmasının öncelikli sebep olduğunu vurguladı. Kozak, bir diğer nedenin ise Uluslararası Final Üniversitesi ile karşılıklı geliştirilen diyalog olduğunu kaydetti. Kozak konuşmasının sonunda çalıştay sonuçlarının KKTC turizmi adına güzel sonuçlar doğurmasını diledi.

ÖZTOPRAK: KALİTELİ EĞİTİM VERMENİN YANINDA, ÜLKENİN GELİŞİMİNE KATKI KOYMAK HEDEFİMİZ

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak da konuşmasına, Uluslararası Final Üniversitesi hakkında bilgiler vererek başladı. “Ülkemizde kısa bir geçmişe sahip olmasına karşın, Türkiye’nin Final Eğitim Kurumları’nın 37 yıllık deneyimi ve DMG grubun ülkemizin turizm ve denizcilik alanındaki güçlü geçmişini arkasına alarak yola bir adım önde başlamıştır” diyen Öztoprak, üniversitenin YÖDAK onaylı yedi programla eğitime başladığını, bunun gelecek yıl onbeş programa çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Öztoprak, kurulduğu günden itibaren, kaliteyi merkez alan bir anlayışla faaliyetlerine başlayan üniversitenin, bilgilerini uygulayarak pekiştiren iş yaşamına hazır bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini kaydetti. Kaliteli eğitim vermenin yanında, ülkenin gelişimine katkı koymak, bilimsel yaklaşımlarla ekonomik ve toplumsal konulara görüş açıları sunmak, bilim yuvası olan üniversitelerin görevi olduğunu belirten Öztoprak, bu nedenle “12’inci Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı’nı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi. Öztoprak, “Bu nedenledir ki turizm sektörünün gelişmesi ve ülkemizin dünyada daha iyi pazarlanan bir destinasyon haline gelebilmesi için mevcut durumun değerlendirilmesi ve buradan yola çıkarak geleceğe yönelik vizyon oluşturulması bir gerekliliktir. Üniversitemiz de bu amaca hizmet etmek amacıyla Anatolia Turizm Akademisi’yle işbirliğinde bu çalıştayı düzenlemiştir” şeklinde konuştu.

ÇAĞINER: EĞİTİM SEKÖTÜNÜNÜ , KKTC EKONOMİSİ İÇİNDE İLERİYE DÖNÜK KATMA DEĞER GETİRECEK POLİTİKALAR ÜRETECEK BİR ARAÇ OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ

Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dimağ Çağıner de, çalıştayın, sektör emekçileri akademisyenler, bürokratlar ve bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmesinin mutluluk verici olduğunu vurguladı. KKTC turizminin, ileriye taşıyacak gerçek bir turizm politikasının, turizm emekçileri, akademisyenler ve diğer tüm ilgili kesimlerin yapacağı ortak bir çalışmayla oluşturulabileceğini ve tüm kesimler tarafından kararlılıkla sahiplenilmesiyle başarıya ulaşabileceğini kaydeden Çağıner, çalıştayın, buna önemli bir katkı sağlayacağına inanç belirtti. Çalıştayın devamının geleceğini dile getiren çağıner, Uluslararası Final Üniversitesinin, adada turizm politikasının belirlenmesinde lider görev üstleneceğini vurguladı. “Amacımız sadece tek başına üniversite açıp eğitim sektörüne bir yan sektör olarak içinde olmak değil, eğitim sektörünü , KKTC ekonomisi içinde ileriye dönük katma değer getirecek politikalar üretecek bir araç olarak görmek istiyoruz” diyen Çağıner, çalıştayın başarılı olmasını diledi.

ATAOĞLU: BEŞ ÜLKEDE TANITIM YAPILACAK

Turizm ve Çevre Bakan Fikri Ataoğlu da, Uluslararası Final Üniversitesi ve Anatolia Turizm’in bu çalıştayı ülkemizde gerçekleştirmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Geçmişte sadece deniz, kum ve güneşiyle pazarlanan KKTC turizminin çeşitlendirilerek yeni pazarlar yaratılması yönünde çalışmaları bulunduğunu anlatan Ataoğlu, Türkiye dışında, Almanya Azerbaycan, İran, Rusya ve İngiltere gibi beş ülkede tanıtım operasyonları düzenleyeceklerini kaydetti. Türkiye nüfusunun yüzde 70’ini oluşturan 10 ilde tanıtım yapıldığını da belirten Ataoğlu, geçtiğimiz yıl Diyarbakır ve Ordu’dan uçuşların başladığını , THY ile işbirliği içinde bu destinasyonları arttırmak için çalıştıklarını belirtti. Ataoğlu, şu an planlanan destinasyonun Konya olduğunu dile getirdi. Ülkede sağlık turizmi konusundaki yatırımların her geçen gün arttığını ifade eden Ataoğlu, Ataoğlu, sağlık turizminin ülkede tam olarak yerleşmesiyle ekonomiye önemli katkı sağlanacağını vurguladı.

HEDEFLENEN PROJELER

Ülkede genelinde düzenlenen kültürel festivallere , turistlerin katılımını sağlamak için, bu etkinlikleri takvimlendirerek, tanıtımlarda yer vermeye başlanacağını da söyleyen Ataoğlu, tarihi doğal güzellikleri zengin olan ülke genelinde , müze sayısını arttırmak için da çalışma başlatıldığını anlattı. Turizm sektöründeki kalifiye eleman sıkıntısına da değinen Ataoğlu, Girne’deki OTEM’in önümüzdeki ay yeniden hayata geçirileceğini, Kumyalıdaki uygulamalı turizm otelinin yanında ise 120 yataklı uygulamalı turizm otelinin temellerinin atılacağını söyledi. Otelcilere, yarım kalan tesislerini tamamlaması için yüzde 3’lük fazile kredi sağlanacağını ayrıca, kalkınma bankasına borçlarını ödemesinde kolaylık yaratılacağını belirten Ataoğlu, Türkiyeden belli kurum kuruluşların personelinin KKTC’de tatil yapmasını sağlamak için de çeşitli protokoller imzalandığını anımsattı. Girne’ye, yap işlet devret yöntemiyle yeni bir yat limanı kazandırılacağını da dile getiren Ataoğlu, Turizmin gelişmesinin, ülkedeki diğer tüm sektöreler ve ekonominin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.