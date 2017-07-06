Turizm bölgesinde ÇÖP DAĞI!

Çatalköy’de Teknecik Santrali yolu üzerinde oluşan çöp yığınları tepkiye neden oldu. Siyah poşetler içindeki çöpleri yoldan geçen vatandaşlar görüntüleyerek, sosyal medyada paylaştı.

Turizm bölgesinde yaşanan çevre felaketine isyan eden yurttaşlar, “bu kadarı da olmaz” dedi.

Yol içerisinde atılı vaziyetteki atıklara ve toprak yığınlarına tepki gösteren yurttaş, yetkilileri göreve çağırdı.

YENİDÜZEN’e konuşan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ise söz konusu alandaki atıkların çöp yığını değil, belediyeye ait çöp transfer istasyonu olduğunu, çöpleri Güngör Çöplüğü’ne transfer edecek olan tır aracın önceki akşam arıza yapması nedeniyle çöplerin orada kaldığını, boşaltama çalışmalarının dün başladığını açıkladı

Çatalköy’de Teknecik Santrali yolu üzerinde görülen çöp atıkları yurttaşın tepkisine neden oldu. Turizm bölgesinde yaşanan çevre felaketine isyan eden yurttaşlar, “bu kadarı da olmaz” dedi.

Hulusioğlu: “Tır araç arıza yapınca çöpler orda kaldı… Boşaltılacak”

Bölgede toplanan çöplerin oraya boşaltıldığını, oradan alınarak Güngör Çöplüğü’ne transfer edildiğini aktaran Hulusioğlu, transfer edecek olan tır aracın önceki akşam arıza yapması nedeniyle çöplerin orada kaldığını açıkladı. Hulusioğlu, uygulamanın bu şekilde olduğunu, çöplerin dün itibariyle bölgeden taşınmaya başladığını aktardı.

YENİDÜZEN’e konuşan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu söz konusu alandaki atıkların belediyeye ait çöp transfer istasyonu olduğunu, transfer edecek tır aracın arıza yapması nedeniyle çöplerin orada kaldığını, boşaltama çalışmalarının dün başladığını ifade etti.

Bahse konu yerde bulunan toprak yığınlarının ise Çevre Dairesi ve Girne Kaymakamlığı tarafından izinli olduğunu söyleyen Hulusioğlu, orada Serdar Adalı isimli iş insanın yapmış olduğu otelden çıkan topraklar olduğunu ve Çevre Dairesi’nin gösterdiği yere döküldüğünü belirtti.

Bazı duyarsız insanların söz konusu alana gelişi güzel moloz atıkları döktüğünü aktaran Hulusioğlu, belediyenin bu atıkları da toplayacağını ifade etti.

Fotoğraflar: Sosyal Medya (Erhan Seniz Çınarlı)