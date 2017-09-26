TURİSTLERE TUZAK (!)

Fehime ALASYA

Lefkoşa’daki Bandabuliya çarşısına ve Selimiye Camii bölgesine giden turistler, yol içerisindeki asfalt 'yamaya' takılıyor. Bölge esnafı, turistlerin dikkatinden kaçan yamalı yolun, her gün birkaç kişinin düşmesine neden olduğunu belirterek, “Yetkililer nerede?” diye soruyor…

Lefkoşa’daki çarşı gezisi sırasında, yamalı yolun karşısında bulunan Selimiye Cami’sine bakan turistler, yol içerisindeki asfalt yamayı gözden kaçırıyor. Adeta küçük bir basamak olan yaklaşık 5 santimlik yüksek yama, turistlerin ayağının takılmasına ve düşmesine neden oluyor.

Özellikle orta yaş ve üzeri turistlerin yaralanmasından büyük endişe duyan bölge esnafı, buz torbasıyla düşen turistlerin yardımına koşuyor…

“Yetkililerin ayıbını biz kapatmaya çalışıyoruz” diyen Lefkoşa Çarşı esnafından Özerlat Kahve direktörü İmren Özerlat, çoğu zaman yamayı kapatmak için tabela koyduklarını belirtiyor.

Özerlat, dükkânın önünde bulunan yamalı yolun, turistlerin düşmesine neden olduğunu anlatarak, her gün yaşanan bu üzücü olay karşısında bölge esnafı olarak utanç duyduklarını kaydetti.

“Yetkililerin ayıbını biz kapatmaya çalışıyoruz”

“Çarşıya hiçbir ilgi yok, belediye, turizm bakanlığı, devletimiz nerde?

Bir turist düştü ve hem çenesini hem de dizini yaraladı… 80-90 yaşında turistler geliyor, takılıp düşüyorlar, esnaf olarak koşturuyor hemen buz koyuyoruz, insanlarla ilgileniyoruz. Yollarımızın bu halinden bizler utanıyoruz. Karşı tarafta olan camiye bakıyorlar ve buraya takılıyorlar.

İstisnasız her gün insanlar düşüyor, turistler düşüyor, biz utanıyoruz, bu küçük ama önemli aksaklıkları gidermek için ille birinin ölmesi mi lazım? Bu olur şey değil…

Lütfen çarşıya daha fazla önem gösterin.”