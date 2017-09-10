Turistlere ‘geçiş’ eziyeti

YENİDÜZEN (Özel)

Kıbrıs’ın güneyden kuzeye geçmek isteyen turistler, kimlik-pasaport beyanı için sıra beklerken zor anlar yaşıyor. Pasaport kontrol noktalarındaki yetersiz şemsiyeler ve oturma alanları, yerli ve yabancı birçok kişinin bekleyişini eziyete dönüştürüyor.

Bu durumdan şikâyetçi olan yerli halk, sosyal paylaşım alanlarında yaşananları paylaşarak, “Avrupa vatandaşlarının çektiği ezgi” diyerek serzenişte bulunuyor.

Gerek çocuklu aileler, gerekse yaşlı bireyler, bu bekleyişte en çok rahatsız olan kişiler arasında yer alırken, kavurucu sıcaklarda, güneş altındaki bekleyişler her bireyi olumsuz etkilerken, turistlerin Kıbrıs’ın kuzeyiyle ilgili ilk etaptaki izlenimini de yerle bir ediyor.

Lefkoşa'nın arasta (çarşı) bölgesinde yer alan ve kuzey ile güney kesimleri arasında yaya geçişinin sağlandığı Lokmacı Kapısı, başkent Lefkoşa’yı kuzeyden güneye tam ortadan ayıran kapı olarak da ayrı bir özelliğe sahip nokta…