Fehime ALASYA



Girne’de önceki gece yarısı Antik Liman yakınlarında meydana gelen olayda, 30 yaşındaki A.D. içki tesiri altında, tartıştığı Burak Uzunhan’ı bıçakladı, korkunç olaya tanıklık eden bölge esnafı YENİDÜZEN’e konuştu.

Turizmin göz bebeği olan Antik Liman yakınlarında bu tarz olayların çok arttığını ifade eden görgü tanıkları, polislerin daha sık devriye yapması gerektiğini işaret etti.

Yaşanan olay polis raporlarına ‘adam yaralama’ olarak geçerken, görgü tanıkları ‘hırsızlık’ için yapıldığını ileri sürdü.

Bölgede esnaf olduğunu anlatan görgü tanıkları, hem turistlerin hem de vatandaşın can güvenliğinin olmadığına dikkat çekti.

20 yıldır Antik Liman yakınında telefoncular sokağı olarak bilinen bölgede esnaf olduğunu anlatan Ali Osman Yıldır, beş- altı kişiden oluşan ve alkollü olarak dolaşarak korku saçan grupların türediğini ifade ederek, önlem alınmasını istedi.

Polis Basın Subaylığı’nın gündemine yansıyan ve önceki gece yarısı 00.30 sularında meydana gelen olayda, 30 yaşındaki A.D., içki tesiri altında iken apartmanın teras katında tartıştığı Uzunhan’ı tasarrufunda bulunan bıçak ile kolundan yaraladı. Polisten verilen bilgide A.D’nin tutuklandığı belirtildi.

Bıçakla yaralama olayı Polis raporlarına da yansıdı.

Polis’ten yapılan açıklamada, “14.10.2019 tarihinde, saat 00:30 sıralarında Girne’de, Canbulat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın teras katında, A.D.(E-30) 160 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada tartıştığı Burak Uzunhan’ı tasarrufunda bulunan bıçak ile kolundan yaralamıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir” dendi.

Bölge esnaflarından görgü tanığı Ali Osman Yıldır: “Hafta sonu limanda kavgalar çok fazla, buna sürekli şahit oluyoruz. Polislerin devriye gezmesi gerek, ya da denetim ve kontroller arttırılmalı. Sokakların daha güvenilir olması gerekir, burası turizmin göz bebeği… Turistler, öğrenciler sokaklara çıkmaya korkuyor”

Bölge esnaflarından görgü tanığı Ali Osman Yıldır:

“Denetim ve kontroller arttırılmalı”

Antik Liman yakınlarında 20 yıldır esnaflık yapan ve önceki gece yarısı yaşanan bıçakla yaralama olayına şahit olan Ali Osman Yıldır, bölgedeki şiddet olaylarının arttığını belirterek, Polisin daha sık devriye yapması gerektiğini vurguladı.

Önceki gece yaşananları anlatan Yıldır, genel olarak bölgede aşırı alkol tüketimi ve buna bağlı nedenlerle yaşanan olayların arttığını anlattı.

“Artık sarhoşlar çekilmiyor” diyen Yıldır, hem turistlerin hem de bölge esnafı ile vatandaşın can güvenliğinin kalmadığını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Yıldır, şunları kaydetti:

“Tesadüfen oradan geçiyorduk, yaralanan kişi ‘Ölmek istenmiyorum’ diye bağırıyordu, hemen ambulans geldi, birkaç dakika önce onu bıçakla yaralayan kişiyi kaçırdık. Cüzdanını çalmış, onu tanımıyormuş. İki kişiymişler, yaralanan yalnız kalınca saldırıya uğramış. Cüzdanını alıp onu yaralamış, kaçmış. Girne Antik Liman yakınında olan telefoncular sokağı bilinen bölgede yaşandı.”

“Polisin gece devriyesi olmalı, daha güvenilir hissetmeliyiz”

“Hafta sonu limanda kavgalar çok fazla, buna sürekli şahit oluyoruz. Biz burada esnafız, olaylara müdahale ediyoruz, hafta sonları limanda polislerin devriye gezmesi gerek. Ya da denetim ve kontroller arttırılmalı.

Sokakların daha güvenilir olması gerekir burası turizmin göz bebeği, liman çevresi, turistler ve öğrenciler sokaklara çıkmaya korkuyor. Turistleri ancak da gündüz ağırlıyoruz.

Hem vatandaş, hem turist, hem de esnaf, hiçbirimizin can güvenliği kalmadı. Artık sarhoşlar çekilmiyor. 5-6 kişilik grup halinde alkollü geziyorlar, gece dükkân açmaya korkuyoruz.

En azından polis gece devriye olmalı, daha güvenilir hissetmeliyiz.”