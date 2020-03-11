Turistler karantinanın ardından geri dönecek

YENİDÜZEN'in hükümete yakın üst düzey kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Salamis Otel'de karantina altında tutulan 141 Alman turistin ülkelerine dönmesi için 14 günlük karantina sürecinin tamamlanması beklenecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın hem Almanya Elçiliği ile hem de Almanya Dışişleri ile temasta olduğu ifade edilirken bu şartlarda söz konusu kafilenin yolculuk yapmasının sağlık açısından sakıncalı olacağı fikri öne çıkıyor.