'TURİSTİK’ KAÇAK (!)

“Ne yazık ki bu kişilerde, ‘başka bir ülkeye gidiyor, çalışmam için izin almam gerekir’ algısı yok. Bu kişilerin ya dayıoğlu ya da amcaoğlu Kıbrıs’a gelmiştir. ‘Atla gel sana da iş var’ diyorlar onlar da geliyor. Geliş bu kadar kolay.”

TOPLAM CEZA: 787 BİN 572 TL… Müfettişler, ‘çalışma izinsiz işçi’ çalıştıran işyerlerine 10 ayda 398 bin 818 TL idari para cezası kesti. Böylelilikle İş Yasası’na aykırı hareket eden, çalışma izinsiz işçi çalıştıran ve iş kazasını geç bildiren işyerlerine 2017’nin ilk 10 ayında kesilen para miktarı 787 bin 572 TL’ye ulaştı.

RAPORDAN:

İlk 10 ayda 116’sı TC uyruklu, 44’i diğer ülkelerden toplam 160 çalışan kaçak işçi saptandı.

Çalışma Dairesi, Ocak-Ekim arası denetimlerde 787 bin 572 TL’lik idari para cezası kesti.

Cezalarda ilk sırayı kaçak işçi çekti, 398 bin 818 TL idari para cezası verildi.

Yalnızca Ekim ayında Daire’ye toplamda 59 işçi, 86 şikayetle ulaştı

Bu şikayetlerde ilk sırayı 45 şikayetle ücret ve ek mesai gibi konular oluşturdu.

Şikayetlerin 12’si sonuçlandırıldı.

Ayşe GÜLER

Ülke gündemine yeniden gelen ‘kayıt dışı’ işçilik ile ilgili Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol çarpıcı açıklamalar yaptı, kaçak olarak tespit edilen kişilerin birçoğunun ülkeye ‘turist’ olarak geldiğini söyledi, Türkiye’den gelen kişilerde Kıbrıs’ın kuzeyi ile ilgili ‘yabancı ülke’ algısı olmadığını belirtti.

Çalışma Dairesi resmi verilerine göre, 2017 yılı Ocak ila Ekim ayları arasında yapılan denetimlerde 116’sı TC uyruklu, 44’ü diğer uyruklu toplam 160 kaçak işçi tespit edildi.

Müfettişler, ‘çalışma izinsiz işçi’ çalıştıran işyerlerine 10 ayda 398 bin 818 TL idari para cezası kesti.

Böylelilikle İş Yasası’na aykırı hareket eden, çalışma izinsiz işçi çalıştıran ve iş kazasını geç bildiren işyerlerine 2017’nin ilk 10 ayında kesilen para miktarı 787 bin 572 TL’ye ulaştı.

Çalışma Dairesi Ekim ayı Faaliyet Raporu’na göre; İş Yasası’na aykırı diğer hususlar nedeniyle 362 bin 452 TL, iş kazası geç bildirim nedeniyle de işyerlerine 26 bin 301 TL’lik ceza verildiği rapora yansıdı.

Bu cezaların yani 480 bin 758 TL’si tahsis edildi.

YENİDÜZEN’e kayıt dışı işçilikle ilgili bilgi veren Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, kaçak olarak tespit edilen kişilerin birçoğunun ülkeye ‘turist’ olarak geldiğini söyledi, Türkiye’den gelen kişilerde Kıbrıs’ın kuzeyi ile ilgili ‘yabancı ülke’ algısı olmadığını belirtti.

2989 teftiş…

İşyerleri Teftiş Şubesi, ilk 10 ayda iş ve cihaz teftişi olmak üzere toplamda 2339 kuruluşa, 2989 teftiş gerçekleştirdi.

Bu denetimlerin 287’si Eylül ayı içerisinde yapıldı. 287 teftişin 229’u ‘iş teftişi’, 58’si ise ‘cihaz teftişi’ olarak kayıtlara geçti.

Denetimlerde Lefkoşa ilk sırada…

Ocak ila Ekim aylarında denetimi gerçekleşen 2339 kuruluş arasında ilk sırada Lefkoşa bölgesi yer aldı.

Müfettişler Ekim ayında 229 olmak üzere 10 ayda Lefkoşa’da 913 işyerini denetledi.

Diğer bölgelerin ilk 10 aylık dağılımı şöyle: Mağusa: 756, Girne:464, Güzelyurt: 206.

24 işyeri de ‘tescilli’ çıktı…

Resmi verilere göre; kaçak işçi denetimleri ve genel teftişlerde ise Ekim ayında toplam 24 işyerinin tescil durumu mercek altına alındı.

Yapılan denetimde 24 işyeri de ‘tescilli’ çıktı.

10 ayda 160 kaçak işçi tespiti!...

Resmi verilere göre; geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında toplamda 160 işçinin çalışma izinsiz oldukları tespit edildi.

Bunların 112’sinin erkek, 48’sinin ise kadın olduğu tespit edildi.

Kaçak işçilerin 116’sı TC, 44’ü ise ‘diğer’ uyrukluydu.

Ekim’de 4 işverende, 13 kaçak işçi…

Yalnızca Ekim ayında 4 işverenin 13 ‘kaçak işçi’ çalıştırdığı tespit edildi.

İzinsiz işçi çalıştıran işverenlerin 1’inin Lefkoşa, 1’inin Girne, 2’sinin de Mağusa’da olduğu kayıtlara geçti.

Lefkoşa’daki kaçak işçi çalıştıran 1 işyerinde ‘izinsiz’ 2 işçi, Girne’de 1, Mağusa’da 10 kaçak işçi tespit edildi.

En fazla şikayet: Ücret ve ek mesai konuları

Yine Ekim ayında Daire’ye toplamda 59 işçi, 86 şikayetle ulaştı.

Bu şikayetlerde ilk sırayı ücret ve ek mesai gibi konular çekti.

Söz konusu ayda ücret ve ek mesai konuları nedeniyle 45 şikayet ulaştı.

Öte yandan ihbar tazminatı ve kıdem tazminatına yönelik 17, izin hakkı ile ilgili 23, diğer konularla ilgili de 1 şikayet geldiği rapora yansıdı.

Şikayetlerin 12’si sonuçlandırıldı.

Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol:

"Yabancı ülke algısı yok"

Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, kaçak olarak tespit edilen kişilerin birçoğunun ülkeye ‘turist’ olarak geldiğini söyledi.

TC ile KKTC arasında ülkeye ‘kimlik’ ile giriş yapıldığını, iki ülke arasında dil, din ve kültür birliği olduğunu ifade eden Önderol, Türkiye’den gelen kişilerde Kıbrıs’ın kuzeyi ile ilgili ‘yabancı ülke’ algısı olmadığını belirtti.

Önderol, “Ne yazık ki bu kişilerde, ‘başka bir ülkeye gidiyor, çalışmam için izin almam gerekir’ algısı yok” diye konuşarak, “Bu kişilerin ya dayıoğlu ya da amcaoğlu Kıbrıs’a gelmiştir. ‘Atla gel sana da iş var’ diyorlar onlar da geliyor. Geliş bu kadar kolay” dedi.

Ülkede yıllık faal olan 3 bine yakın inşaat olduğunu, her yıl yeni vize alınan inşaat sayısının 1500 olduğunu söyleyen Önderol, sektörde 10 bin kişinin çalıştığını belirtti.

Önderol, bunun yanı sıra otel, restoran ve catering sektörü olduğunu, bunlara da kaçak işçinin kolay şekilde gelebileceğine değindi.

Dairedeki müfettiş sayısının 10 olduğunu, söz konusu çalışanların iş sağlığı ve güvenliği, kaçak işçi, ücretlerini alamayan çalışanlar gibi çok geniş bir yelpazeyi denetlediğini ifade eden Önderol, personelin özveri ile çalışmasına rağmen mevzuata birçok eklemeler yapıldığına değindi.

Önderol, sıkıntıların uzun yıllardır devam ettiğini de aktardı.

Önderol, önümüzdeki haftadan itibaren geliştirilmiş bir ekibin kaçak işçi denetimlerine başlayacağını belirtti.