“Turist yok, gelirlerimiz düştü”

Fehime ALASYA - Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs’ın en doğusunda bulunan Dipkarpaz köyünün esnafı dert yandı, bölgede turistlerin olmamasıyla işlerin ve gelirlerin düştüğünden bahsetti. YENİDÜZEN’e konuşan bölge esnafı, her yıl bir kötü gidişin olduğunu ancak en kötüsünün bu yıl olduğunu aktardı. Bölgenin şehir dışında hatırlatan esnaf, firmaların bunu hesaplayarak kendilerine malzeme verdiğine de dikkat çekiyor.

Kader Güner (Karpaz Kebap House): “Gelirlerimiz düştü”

“Coronavirüs öncesinde sezon henüz açılmamıştı. O dönemde işlerimizi kendi köylüme, kendi köyümdeki esnaflara, arada bir gelen turistlere yönelik yürütüyordum. Özellikle bu aylarda biraz daha yoğun oluyoruz. Canlı müzik yaptığım için ben müşteriyi çekebiliyorum. Dolayısıyla bu durum beni pek fazla etkilemedi ama geçen yılın yaz aylarına bakacak olursak müşterilerimizin büyük bir çoğunluğu turistlerdi, bu yıl onlar yok. Ne yazık ki, bu konuda durum kötü ve gelirlerimiz düştü. Şu anda her şeyi idareli kullanmak zorundayız. Şunu unutmamak lazım ki, bu süreç sadece bana özel bir süreç değil, herkesi ilgilendiren bir süreç. O yüzden birbirimize destek olarak bu süreçten çıkabiliriz.”

Abdullah Güngör (Güngör Market): “Market büyüklüğü ve bölgeye göre fiyatlar değişiyor”

“Sadece yerli halkımızın destekleri ve bölgeye gelmesiyle çarkımızı döndürüyoruz. Yabancı turist maalesef hiç yok. Ekonomide işler eskisi gibi değil. Halkımızın da fiyatların yükselişine tepkisi var. Özellikle firmaların bu bölgeye malzemelerini yüksek fiyata verdiğinin farkındayız. Buraya geldikleri için araçlarının mazot parasını da ona ekliyorlar. Şehir merkezine uzakta olduğumuz için bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Market büyüklüğü ve bölgeye göre fiyatlar değişiyor, bu da bizi mağdur ediyor.”

İbrahim Karataş (Batuhan Berber Salonu): “Her yıl kötüye gidiyordu ama bu yıl en kötüsü”

“Esnaf olarak biz Coronavirüs’ten çok etkilendik. Bu süreçte genel anlamda maddi ve manevi ciddi sıkıntılar yaşadık. İnsanların parası azaldı ve turizm anlamında köye girişler durdu. Köye girişlerin durması bizi de doğal olarak etkilemiş oldu. Bu süreçte biz 75 gün kapalı kaldık. Her yıl kötüye gidiyordu ama bu yıl çok çok daha kötü.”