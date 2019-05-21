‘Turist’ gelen tetikçi yurt dışına kaçtı

PLANDILAR, VURDULAR, KAÇTILAR… Gerçek kimlikleri henüz açıklanmayan ancak sahte kimlikle ülkeye giriş yapan saldırganlar 18 Mayıs tarihinde ülkeye ‘turist’ statüsü ile giriş yaptı. Aynı gün “sahte beyanla” araç kiralayan saldırganlar eylemelerini gerçekleştirdikten sonra ülkeden ayrıldılar.

KULLANDIKLARI HATTI DA İPTAL ETTİLER… Olay günü birçok kişi ile 0533 877 2489 numaralı hattan telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen saldırganların, Eray Kenanoğlu’nu silahla yaraladıktan sonra telefon hattını iptal ettiği ortaya çıktı.

KENANOĞLU’NU POLİS KORUYOR… YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, Cumartesi akşamı kurşunların hedefi olan 46 yaşındaki Eray Kenanoğlu’nun tedavisi özel bir hastanede devam ediyor. Kenanoğlu’nun hastanedeki güvenliği ise polis tarafından sağlanıyor.

Devrim DEMİR

Girne’de infiale neden olan kurşunlama olayı ardında birçok soru işaretini de bırakırken, 2 saldırganın ülkeye sahte kimlik kartları ile “turist” olarak girdikleri tespit edildi.

18 Mayıs Cumartesi akşamı Naci Talat Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı saldırıda 46 yaşındaki Eray Kenanoğlu’nu vuran saldırganlar aynı tarihte yurt dışına kaçtı.

Saldırganların olayda kullandığı ZNY 928 plakalı kiralık araç 19 Mayıs günü Karaoğlanoğlu bölgesinde terk edilmiş vaziyette bulundu.

Kiralık araç plakasından yola çıkan polis, saldırganların kullandığı kiralık aracın ait olduğu şirketten temin ettiği kimlik bilgilerinde, Uğur Sağlık isimli kişinin arandığını duyurmuştu.

Yapılan ileri soruşturmada, saldırganlardan Uğur Sağlık isimli kişinin kullandığı Türkiye Cumhuriyeti kimliğinin sahte olduğu da tespit edildi.

Silahlı saldırı ile ilgili yapılan geniş çaplı soruşturma neticesinde, iki kişi olduğu tespit edilen saldırganların yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Saldırganların olayda kullandığı ZNY 928 plakalı kiralık araç ise Girne Polis Müdürlüğü’nde emare olarak tutuluyor.

Girne’de infiale neden olan kurşunlama olayı ardında birçok soru işaretini de bırakırken, 2 saldırganın ülkeye sahte kimlik kartları ile “turist” olarak girdikleri tespit edildi. Saldırganlar olayın yaşandığı tarihin gecesi ellerini kollarını sallayarak ülkeden kaçtılar.

Kiralık şirkete de yalan beyanda bulundular

Girne’de meydana gelen silahlı saldırının ardından YENİDÜZEN, saldırganların araç kiraladığı araç şirketine ulaştı.

Silahlı saldırganların birinin sahte olduğu olaydan sonra tespit edilen Uğur Sağlık isimli Türkiye Cumhuriyeti kimliği ile ismi tespit edilemeyen 1 kişi ile 18 Mayıs tarihinde ülkeye giriş yaptıkları öğrenildi.

İki saldırgan aynı gün Girne’de faaliyet gösteren Easy Rent a Car isimli kiralık araç şirketine saat 12.30 sıralarında giderek kiralık araç talebinde bulundular.

Sürüş ehliyetini kaldığı otelde unuttuğunu beyan eden saldırganlardan biri Uğur Sağlık adına düzenlediği sahte Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını araç kiralama görevlisine bırakarak, işlemlerin ardından aracı kiraladılar.

Şirkete yalan beyanda bulunan saldırganların, Girne’de bir otelin ismini verdikleri öğrenilirken, ilgili otelde yapılan görüşmede otelde öyle bir kayıt bulunamadı.

Easy Rent a Car görevlisi YENİDÜZEN’e konuştu:

“Yalan söylediklerini tahmin etmedim”

Easy Rent a Car görevlisi Sean Obamanu 18 Mayıs tarihinde saldırganlarla aralarında geçen diyalogu YENİDÜZEN’e anlattı.

Sean Obamanu, 18 Mayıs Cumartesi günü iki kişinin saat 12.30 sıralarında ofise gelerek araç kiralama talebinde bulunduklarını söyledi.

Obamanu, “İki kişiydiler, araç istediler gerekli prosedürü anlattıktan sonra Uğur Sağlık isimli kişiden ehliyet talebinde bulundu. Bana ehliyetini kaldığı otelde bıraktığını, kimliğini bırakabileceğini ve gidip ehliyetini alıp getireceğini söyleyince bende formu imzalatarak arabayı teslim ettim. Yalan söylediklerini tahmin etmedim” dedi.

İş yeri kamera görüntüleri emare olarak alındı

Kiralık araba kiralamaya iki kişinin gittiği ise Easy Rent a Car iş yeri kamera görüntülerine an ve an yansıdı. Silahlı saldırının ardından bir gün sonra terk edilmiş vaziyette bulunan aracın üzerinden iz süren polis, saldırganlardan birinin kimlik bilgilerine iş yerine bırakılan kimlikten ulaşırken, iş yerindeki kamera görüntülerini incelemek üzere emare olarak aldı.

Kimliğin sahte olduğu poliste anlaşıldı

Kiralık şirketten alınan kimlik uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucu sahte olduğu tespit edildi.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, silahlı saldırganların 18 Mayıs günü Ada’dan ayrıldı.

Ellerini kollarını sallayarak kaçtılar

Girne’nin en işlek caddesinde kalabalığın yoğun olduğu bir saatte yaşanan silahlı saldırı olayının faillerinin kaçması giriş çıkışlardaki güvenlik zafiyetini bir kez daha gündeme getirdi.

YENİDÜZEN, saldırganların adaya olayın sabahı geldiğini öğrendi. Sahte kimlikle önce muhaceret görevlisini kandıran saldırgan, daha sonra aynı yöntemle kiralık araç şirket çalışanını kandırdı.

Olayı iki kişinin yaptığı kesinleşirken, saldırganlar olayın yaşandığı tarihin gecesi ellerini kollarını sallayarak ülkeden kaçtılar.

Olay günü kullandıkları numarayı iptal ettiler

Olay günü birçok kişi ile 0533 877 2489 numaralı hattan telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen saldırganların Eray Kenanoğlu’nu silahla yaraladıktan sonra telefon hattını iptal ettiği ortaya çıktı.

Polis, saldırganların iptal ettiği hattan birçok kişinin telefon numarasına ulaşırken olay günü kullanılan cep telefonuna ulaşılmadı.

Kenanoğlu’nu polis koruyor

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, Cumartesi akşamı kurşunların hedefi olan 46 yaşındaki Eray Kenanoğlu’nun tedavisi özel bir hastanede devam ediyor.

Kenanoğlu’nun hastanedeki güvenliği ise polis tarafından sağlanıyor.