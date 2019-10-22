‘Turist dilenci’ hükümsüz tutuklu

Ülkemize Türkiye’den turist olarak gelen ve dilencilik yapan zanlı S.Y. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Sennaroğlu, huzurda bulunan zanlı S.Y.’nin 18 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Lefkoşa'da Gzt. Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren City Royal Otel önlerinde KKTC'de turist olarak bulunduğu sırada ihtiyaçlı olduğunu söyleyerek vatandaşlardan para dilendiği esnada tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını, ülkede turist olarak bulunduğunu tespit edildiğini ve aleyhinde şikâyetçi ifadeleri bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.