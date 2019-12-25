'Turist' çetesi!

Devrim DEMİR

Bir süreden beri Girne, Alsancak ve Mağusa’da benzer şekilde gerçekleşen hırsızlık olayları polisi harekete geçirdi, adli şube 5 kişilik hırsızlık çetesini tespit ederek yakaladı.

Çaldıkları ziynet eşyaları Girne çarşısında bir kuyumcuya sattıkları tespit edilen biri kadın beş kişinin eşkâlleri kamera görüntülerinden tespit edildi.

Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekiplerinin bir süreden beridir yakın takibe aldığı N.D., S.Y., O.A., U.B., ve Z.Y., önceki gün suçüstü yakalandılar.

‘Fare Kapanı’ ismini verdikleri operasyonu önceki gün Girne çarşısında gerçekleştiren ekipler, çalıntı malları kuyumcuda bozmak isteyen N.D., ve suç ortaklarını kıskıvrak yakaladı.

Yapılan ilk soruşturmada suçlamaları kısmen kabul eden zanlıların dördünün ülkeye "turist vizesi" ile geldikleri ve kaçak olarak Kıbrıs’ın güneyine gidip geldikleri tespit edildi.

Yasa dışı yollardan ülkeden kaçmaya çalışan S.Y., O.A., U.B., ve Z.Y., ve onlara ev sahipliği yaptığı öne sürülen N.D., tutukluluk talebi ile dün sabah Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten Polis Çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlıların organize suç işlediklerine dikkati çekerek, soruşturmanın çok yeni başladığını belirterek tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın ciddiyetine değinerek 2 gün tutukluluk emri verdi.

Kuyumcu dükkânında yaka paça tutuklandılar

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlıların ‘geceleyin ev açma’, ‘ev açma’, ‘ikametgâhtan sirkat’, ‘mülke tecavüz’ ve ‘kasti hasar’ suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu, özellikle Aralık ayı itibarı ile artan hırsızlık olayları sonucu özel bir ekip kurularak bölge şahadeti topladıklarını ve birçok kuyumcudan kamera görüntüsü tespit ettiklerini söyledi.

Zanlıların 23 Aralık tarihinde Girne’de bir kuyumcu dükkânına giderek çaldıkları bir kısım ziynet eşyayı satarken görüntülendiklerini ifade eden Şengil, önceki gün Girne Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir ekibin Girne çarşısında pusu görevine başladıklarını kaydetti.

Zanlı N.D.’nin kuyumcu dükkânına tasarrufunda çok sayıda çalıntı saat ile satış yapmaya girdiğini tespit ettiklerini ifade eden Şengil, zanlıyı yakın takibe aldıklarını belirtti.

‘Fare Kapanı’ operasyonu…

Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, ‘fare kapanı’ operasyonu altında zanlı N.D.’nin kuyumcu dükkânından çıktığı esnada, kendini bekleyen ZPG 513 plakalı kiralık araca binmek isterken aracın etrafının sarıldığını anlattı.

Şengil, kiralık araçta zanlılar S.Y., O.A., U.B.,’nin suçüstü yakalandıklarını araçta çekiç ve spor ayakkabının bulunarak emare alındığını kaydetti.

İkinci operasyon kaldıkları siteye…

Zanlılardan yapılan sorgulama neticesinde Girne Naci Talat Caddesi Kuriş Sitesi No.3 adresine ikinci bir operasyon düzenlediklerini ifade eden Şengil, zanlı Z.Y.’yi evde tespit ettiklerini söyledi.

Mahkeme emri ile zanlıların hep birlikte kaldıkları evde gerçekleşen aramada, eldiven, tornovida, çok sayıda kol saati ve miktarı henüz tespit edilemeyen ziynet eşyalar ile beraber çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi.

Kıbrıs’ın güneyine defalarca gizlice geçip gittiklerini itiraf ettiler…

Soruşturmanın akşam saatlerinde derinleşerek zanlılardan ifade alındığını kaydeden polis çavuşu, zanlı N.D., hariç tüm zanlıların defalarca gizlice Kıbrıs’ın güneyine geçerek geri geldikleri yönünde itirafları olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ın güneyi ile bağlantılarının araştırıldığını da kaydeden Şengil, zanlıların Mağusa’da 3, Alsancak’ta 3, Girne bölgesinde ise 2 eve girdikleri yönünde itirafları olduğunu söyledi.

Soruşturmanın seyri değişebilir

Zanlıların 24 saat dolmadan itiraf içerikli birçok ifade verdiklerini söyleyen polis çavuşu, aranan çok sayıda ziynet eşyası ve çalıntı paralar olduğunu belirterek 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Zanlıların savunmaları şaşırttı: “Devlet bize bakmadı, açtık”

Polisin tutukluluk talebine itiraz etmeyen zanlılar, suçu işsiz oldukları ve hata olduğunu bilmedikleri için işlediklerini öne sürdü.

Zanlı N.D., iş bulamadığı için bu suçu işlediğini ve hata olduğunu bilmeden sadece iki kez yaptığını iddia etti.

Zanlı S.Y., ise, “Biz bu olayları yaşadık, doğrudur. Devlet bize bakmadı, aç kaldık çaresizdik soygun yaptık. Alkollüydük 4 evi açtık” dedi.

Zanlı O.A., ise, adaya 3 ay önce geldiğini iş bulamadığı ve yasağa düştüğü için Kıbrıs’ın güneyine kaçtığını söyledi. O.A., “Yasal olmayan yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçtim. Bir süre kaldım ve geri döndüm. Türkiye’ye kaçacaktım, bu suçu alkollü kafayla işledim dört ya da beş eve girdik” dedi.

Zanlı U.B., ise çocukları olduğunu bu suça karıştığı için mahvolduğu yönünde kendini savundu.

Zanlı Z.Y., ise adaya 8 ay önce turist olarak geldiğini yasağa düştüğünü inşaat işi yaptığını sonra işsiz kaldığını belirtti. “Gizlice Kıbrıs’ın güneyine kaçtım bir süre orda kaldım sonra geri geldim. Ne yaptığımızı bilemedim ve bu işe girdim alkollüydük” dedi.