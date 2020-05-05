Dikmen’de sabah saatlerinde evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan ileri derece kanser ve Alzheimer hastası Alaattin Turan, bulundu. Ailesinin polise haber vermesi ile her yerde aranan Turan, polis tarafından Dikmen’de bulundu.

Polis’ten edinilen bilgide, Dikmen’de bulunan Turan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.