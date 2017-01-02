Turan Altay Gönyeli’de
Gönyeli'de yeni teknik direktörlük görevine tecrübeli teknik adam Turan Altay getirildi
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K-Pet 1.Lig ekiplerinden Gönyeli, ülkenin en kariyerli teknik adamları arasında yer alan ve GAÜ Çetinkaya ile Yenicami’de şampiyonluklar yaşayan Turan Altay’ı teknik direktörlüğe getirdi. Tecrübeli teknik adamla görüşen kırmızı beyazlılar dün yapılan temaslarda Altay ile prensip anlaşmasına vardı.
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Etiketler : TURAN ALTAY, GÖNYELİ
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