Tur vizesi Binatlı’nın: 0-1

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Derkan Durmaz, Emine Yarkın, Mustafa Torun

B. BAĞCIL: Ahmet, Isaac, Arda, Ahmet Zaifoğlu (Dk.86 Özner), Armstrong Chidi, Jeffrey Makoti, Cemal Cemsal (Dk.63 Fırtına), Mehmet, Kemal (Dk.69 Hüseyin), Justice Amenyaglo, Zekai Serdar

BİNATLI: Salih Beyoğlu, Hüseyin, Mustafa, Abdullah Umut (Dk.55 Barkın), Yunus E. İleli (Dk.88 Ayhan), Muammer Tip, Sertaç Özbilin (Dk.55 Mehmet Ali), Burak Sarıkaya, Victory, Paul Santos, Vinicius Jorge

GOL: Dk. 50 Vinicius Jorge (Binatlı)

Kıbrıs Kupası 1. Tur mücadelesinde iki aynı bölge takımı Bostancı Bağcıl ile Binatlı karşı karşıya geldi. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 1-0’lık skorla galip tamamlayan taraf Süper Lig ekibi Binatlı oldu. Binatlı’ya turu getiren golü yeni transfer Vinicius Jorge kaydetti.