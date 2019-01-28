Tur vizesi Binatlı’nın: 0-1
Binatlı, Bostancı Bağcıl’ı tek golle yenerek kupada 2. Tur’a yükseldi
STAT: Üner Berkalp Stadı
HAKEMLER: Derkan Durmaz, Emine Yarkın, Mustafa Torun
B. BAĞCIL: Ahmet, Isaac, Arda, Ahmet Zaifoğlu (Dk.86 Özner), Armstrong Chidi, Jeffrey Makoti, Cemal Cemsal (Dk.63 Fırtına), Mehmet, Kemal (Dk.69 Hüseyin), Justice Amenyaglo, Zekai Serdar
BİNATLI: Salih Beyoğlu, Hüseyin, Mustafa, Abdullah Umut (Dk.55 Barkın), Yunus E. İleli (Dk.88 Ayhan), Muammer Tip, Sertaç Özbilin (Dk.55 Mehmet Ali), Burak Sarıkaya, Victory, Paul Santos, Vinicius Jorge
GOL: Dk. 50 Vinicius Jorge (Binatlı)
Kıbrıs Kupası 1. Tur mücadelesinde iki aynı bölge takımı Bostancı Bağcıl ile Binatlı karşı karşıya geldi. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 1-0’lık skorla galip tamamlayan taraf Süper Lig ekibi Binatlı oldu. Binatlı’ya turu getiren golü yeni transfer Vinicius Jorge kaydetti.