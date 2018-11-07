TÜPGAZDA "indirimli" fiyatın 74 TL olarak belirlendiği öğrenildi.



YENİDÜZEN'in "gayrı resmi" kaynaklardan aldığı bilgiye göre 10 kiloluk TUPGAZ fiyatı 80 TL'den 74 TL'ye geriledi.



Tüp gaz fiyatı en son 10 EKİM tarihinde önce 82.5 TL olarak açıklanmış, sonra 80 TL'ye çekilmişti. Kıbrıs Türk Petrolleri'nin Koop-Gaz, Jet Gaz ve İnter Gaz'a sunduğu fiyata göre ev tipi tüp gazın fiyatı 59 TL'den 82.5 TL'ye yükselmiş, % 39.82 oranında yapılan bu zam kamuoyunda tepki toplamıştı.

Bu kez dövizdeki son düzenleme ve dünya borsasındaki fiyatlara göre tüpgazda 6 TL indirim yapıldığı açıklandı.



Hükümet adına dün Başbakan Yardımcısı tarafından yapılan açıklamada "Tüpgazda 8-9 TL civarında indirim olabileceği" bilgisi de verilmişti.



Tüpgaz fiyatları ülkemizde serbest piyasada belirleniyor.