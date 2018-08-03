Tüpgaza 12 TL zam

Tüp gaz fiyatları 12 TL zamlandı.

Kıbrıs Türk Petrolleri’nin Koop-Gaz, Jet Gaz ve İnternet Gaz’a sunduğu fiyata göre ev tipi tüp gazın fiyatı 50 TL’den 62 TL’ye yükseldi. Zam kararı, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

İşletmecilerden alınan bilgiye göre gaz piyasasındaki yeni rakamlara göre zammın % 32.28 olması planlanırken, bu rakam % 24 olarak düzenlendi.

16 Ocak’tan itibaren 50 TL olan tüp gaz fiyatı, 12 TL artışla bugün itibariyle 62 TL’ye yükseldi.