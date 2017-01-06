SOĞUK kış günlerinde evlerinde tüp gaz ile ısınmaya çalışan vatandaşlara kötü haber; tüp gaza zam geliyor...



Elektrikten sonra Tüp Gaza da zam.

42 TL olan ev tipi tüp gazın 45 TL'ye satılacağı öğrenildi.



Söz konusu zammın hem kooperatif hem de özelde uygulanacağı bildirildi.



Öte yandan, yarın, benzin ve mazot fiyatlarına da 10 kuruş zam yapılması beklendiği iddia edildi.