Tüp gaza zam!

Tüp gaz fiyatlarına 3 Türk Lirası zam geldi.

67 Türk Lirası olan ev tipi tüp gazlar, yapılan yüzde 5,75 oranındaki zam ile 3 TL’lik fiyat artışıyla 70 Türk Lirasından satılacak…

Zammın, yarından itibaren yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

İşletmecilerden alınan bilgide yeni rakamlara göre yüzde 5,75 oranında bir zammın yapıldığı kaydedildi.

Şu an 67 TL olan ev tipi tüp gazın fiyatı 4 Haziran (yarın) itibariyle 70 TL’ye çıktı.