TÜP GAZ zamda rekora koşuyor, 30 günde 3'üncü zam!



Ev tipi tüp gazın fiyatı 46.5 TL'ye yükseldi.



SOĞUK kış günlerinde evlerinde tüp gaz ile ısınmaya çalışan vatandaşlara yine kötü haber; tüp gaza zam geldi.



GEÇTİĞİMİZ Kasım ayında 39 TL olan ev tipi tüp gaz, peş peşe zamlarla 46.5 TL'ye yükseldi.

7 OCAK 2017'de TÜP GAZ fiyatı 45 TL olmuştu.

20 OCAK tarihinde yeni bir zamla TÜP GAZ bu kez 46 TL'den satılmaya başlandı.

Ve 3 ŞUBAT itibarıyla TÜP GAZ bu kez 46.5 TL.



Söz konusu zammın hem kooperatif hem de özelde uygulanacağı bildirildi.



