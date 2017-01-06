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TÜP GAZA YENİ ZAM

TÜP GAZA YENİ ZAM

Tüp gaz fiyatları 30 günde 3'üncü kez zamlandı. 3 Şubattan itibaren 46.5 TL

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TÜP GAZ zamda rekora koşuyor, 30 günde 3'üncü zam!

Ev tipi tüp gazın fiyatı 46.5 TL'ye yükseldi.

SOĞUK kış günlerinde evlerinde tüp gaz ile ısınmaya çalışan vatandaşlara yine kötü haber; tüp gaza zam geldi.

GEÇTİĞİMİZ Kasım ayında 39 TL olan ev tipi tüp gaz, peş peşe zamlarla 46.5 TL'ye yükseldi.

7 OCAK 2017'de TÜP GAZ fiyatı 45 TL olmuştu.
20 OCAK tarihinde yeni bir zamla TÜP GAZ bu kez 46 TL'den satılmaya başlandı.
Ve 3 ŞUBAT itibarıyla TÜP GAZ bu kez 46.5 TL.

Söz konusu zammın hem kooperatif hem de özelde uygulanacağı bildirildi.

 

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