Tüp gaza okkalı zam

YENİDÜZEN ÖZEL

Tüp gaz tedarikçisi firmalar gaza zam kararında hemfikir oldu, zammın oranı konusunda ise uyuşamadı.

Bugünden itibaren yapılan zam ile 60 TL’ye satılan 10 kg’luk tüp gazın fiyatı Jet Gaz ve Inter Gaz’da 66 TL, Koop Gaz’da ise 65 TL’ye çıktı.

Gazın fiyatlarının artması için ortak anlayış birliğine varan gaz şirketleriyle hükümet arasında süren görüşmeler sonucunda farklı fiyatlar ortaya çıktı. Hükümet kanadı zammın düşük yansıtılması için girişim yaparken, 4 TL’lik bir artış önerdi. Bu öneriye karşın Jet Gaz ve Inter Gaz 66 TL’de ısrarcı oldu. Koop Gaz ise 5 TL’lik zamma onay vererek gazı 65 TL’ye satacaklarını bildirdi.