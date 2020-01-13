Tüp gaza 4 TL zam: 66'dan 70'e

10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı 66 TL’den 70 TL'ye çıkarıldı. 3 firma henüz zam kararı konusunda henüz resmi açıklama yapmadı ancak şirketlerin gazın 70 TL'ye çıkarılması kararını uygulamaya koyduğu öğrenildi.

YENİDÜZEN’in sabah saatlerinde bilgi aldığı şirketler zam oranı konusunun görüşüldüğünü gün içerisinde netlik kazanacağını belirtmişti.

Kuzey Kıbrıs’a gaz tedarik eden iki firma tarafından yeni getirilen gazın zamlı geldiğini kaydeden şirketler fiyat artışın dövizdeki dalgalanma ve Ortadoğu'daki gelişmeler nedeniyle olduğuna işaret etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı zam çalışmasını doğruladı

Gaz satışı yapan şirketlerin zam talebi olduğunu ve bugün uygulamaya konacağını Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetkilileri doğruladı, bakanlık yetkilileri "1 aydır zammın önüne geçmek için çabaladık ancak bugün 66 TL'den 70 TL'ye çıkarılması yönünde bir bilgiyi bize ilettiler” dedi.

YENİDÜZEN'in Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan elde ettiği bilgiye göre; Bakan Hasan Taçoy zammın engellenmesi için bir süredir uğraş verdi ancak şirketlerin talebi karşısında zammın önüne geçemedi. Bakanlığın mevsim değişikliği ile birlikte tüp gazın fiyatını 66 TL'nin altına çekeceği bilgisi edinilirken, çalışmanın bahar ayının ilk günlerinde netleşeceği ifade edildi.