“Tüp gaz fiyatlarında 8-9 TL indirim olabilir”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre tüp gaz fiyatlarında 8-9 TL civarında bir indirim yapılabileceğini belirtti.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Maliyenin bizlere bu akşam vermiş olduğu bilgiye göre tüp gaz fiyatlarında 8-9 TL civarında bir indirim yapılabilecek gibi görünüyor. Dövizdeki gerileme ve diğer girdi maliyetlerindeki düşüş akaryakıtta geçtiğimiz hafta kısmi de olsa bir indirim yapmamıza imkan vermişti. İmkan olduğunda Fiyat İstikrar Fonunu da kullanarak daha da indirim yapmaya gayret göstereceğiz. Elektrikte devletin faturasını daha pahalıdan ödeyerek yıl sonuna kadar yeni bir elektrik zammı yapılmasını önleyebildik.” İfadelerini kullandı.

Kudret Özersay, bunların yeterli olmadığının farkında olduklarını da belirttiği açıklamasında, “Elimizden geldiğince bu türden iyileştirmeleri yapmak için çaba ortaya koymaya devam edeceğiz” dedi.