Tüp gaz fiyatına sessiz sedasız zam
Ev tipi tüp gaz fiyatlarına sessiz sedasız zam yapıldı, 1.5 ay arayla fiyatlar ikinci kez arttı.
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Ev tipi tüp gaz fiyatlarına sessiz sedasız zam yapıldı, 1.5 ay arayla fiyatlar ikinci kez arttı.
Daha önce 48.75 TL’ye satılan tüp gazın fiyatı 16 Ocak’tan itibaren 1.25 TL’lik artışla 50 TL’ye yükseldi.
Hatırlanacağı üzere ev tipi tüp gaz fiyatlarında 4 Aralık tarihinde düzenlemeye gidilmiş, 45.75 TL’ye satılan tüp gaz fiyatına 3 TL’lik zam gelmişti.
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