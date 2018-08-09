Tüp Bebek Merkezinde 4 Milyon Dolarlık vurgun iddiası

Mağusa Tıp Merkezi’nde faaliyet gösteren UKCFA Tüp Bebek Merkezi'nde 4 milyon Dolar civarında vurgun yaptıkları gerekçesiyle şirketin finans müdürü ve muhasebeden sorumlu şirket sekreteri tutuklandı. UKCFA Tüp Bebek Merkezi direktörü Dr. Halil İbrahim Tekin’in şikayeti üzerine tutuklanan zanlı M.Ç.A ile C.K bugün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. 4 Milyon Dolar vurgun yaptıkları ve zanlı C.K’nin şirkete ait 475 bin TL değerindeki taşınmaz malları üzerine kaydettirdiği gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.