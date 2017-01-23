Fehime ALASYA

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kampusu içerisinde inşa edilen ve birkaç ay önce hizmete giren ‘Onkoloji Hastanesi’nde birtakım eksikliklerin olduğu ileri sürüldü. Ana binaya geçişi sağlayacak olan tünelin hala yapılmaması, bazı yataklı servis odalarının hala daha televizyonsuz olması ve hemşire eksikliğinden dolayı çalışmaz durumda olduğu ileri sürülen üçüncü kat yerine, yetişkin hastaların, çocuk onkoloji servisine yatırıldığı iddiaları tepki topladı.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde inşa edilen ve 2016 yılının ekim ayında hizmete giren Onkoloji Hastanesi’nin birtakım eksikliklerinin hala giderilmediği iddiaları ortaya atıldı. Birtakım eksiklik ve hatalardan dolayı bazı vatandaşlar tepkisini YENİDÜZEN’e iletti, çözüm bulunmasını istedi. Yeni binanın açılmasından sonra yapılacak olan tünel çalışmaları hala başlamadı. Ana bina ile yeni onkoloji hastanesini birbirine bağlayacak olan tünel halen daha yapılmayı bekliyor. Bu durumdan etkilenen bazı vatandaşlar kimi zaman ana binaya geçmek için ambulans kullanmak zorunda kaldıklarını veya kendi imkânları ile çözüm aradıklarını iddia etti.

Yeni ‘Onkoloji Hastanesi’nde ana binaya geçişi sağlayacak olan tünelin hala yapılmaması, bazı yataklı servis odalarının hala daha televizyonsuz olması ve hemşire eksikliğinden dolayı çalışmaz durumda olduğu ileri sürülen üçüncü kat yerine, yetişkin hastaların, çocuk onkoloji servisine yatırıldığı iddiaları ortaya atıldı

Donanımlı ve yeni olan hastanenin bazı odalarında halen daha televizyon bulunmadığına dikkat çeken bazı vatandaşlar, bunun büyük bir eksiklik olduğunu kaydetti, hastane odalarında uzun vakit geçiren hasta ve hasta yakınlarının bu sebeple zorlandığına dikkat çekti.

Yeni açılan Onkoloji Hastanesi’nde yatılı servis olarak kullanılmak istenen üçüncü katın doktor ve hemşire eksikliğinden dolayı kullanılmadığından yakınan bazı vatandaşlar ise geçtiğimiz günlerde yaşanan bazı olaylardan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Dördüncü katta bulunan çocuk onkoloji bölümüne yetişkin hasta yatırıldığını anlatan vatandaşlar, “Çocuklar için yapılan serviste büyüklerin ne işi olur? Buna kimsenin razı olmaması lazım. Üçüncü kat kapalı duruyor, niye oraya değil de çocuk bölümüne hasta yatırıyorlar ki? Geçenlerde çocuk onkoloji bölümünde yatan bir yetişkin hasta hayatını kaybetti, yakınları fenalaştı, o bölümdeki çocuklar ise tüm bu yaşananları duydu ve korktu. Bu durum kabul edilmemeli.” diyerek yaşanan olaydan duyduğu rahatsızlığı anlattı.

Süreç nasıl gelişmişti?

İhalesi sonuçlandıktan sonra ilgili firmayla 2014 yılında temeli atılan Onkoloji Hastanesi, 2016 yılının ekim ayında inşaatının tamamlanmasıyla hizmete girmişti. İnşaatın tamamlanmasına yakın çocuk onkoloji bölümünün yeni binaya taşınmayacağı söylentileri kısa bir süreliğine ortamı germiş, çeşitli girişimlerle çocuk onkoloji bölümünün de yeni binaya sorunsuz taşınmasıyla tansiyon düşmüştü. Hizmete girmezden önce doktor ve hemşire eksikliğiyle de sürekli gündeme gelen hastane, bünyesine kattığı hemşire ve doktorlarla iş başı yapmıştı. Hastanenin temel atma töreninde yapılan konuşmalarda sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapılarak, kanserle mücadelede erken tanı ve tedavinin rolüne değinilmişti. Hastanenin açılışında ise genel olarak kanser hastalarının dünya standartlarında ve hastaların Kıbrıs Türk halkına yakışır bir şekilde hizmet alacakları söylenmişti.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Kemal Deniz Dana iddialara yanıt verdi:

“Bakanlığa çok ciddi bir şikâyet gelmedi”

Yeni Onkoloji Hastanesi’nde radyoloji, onkoloji ve çocuk servisinin tamamıyla hizmete girdiğini belirten Dana, mevcut kapasitenin ihtiyacı karşıladığı için üçüncü katın kullanılmadığını dile getirdi. Dana, hasta sayısı arttıkça üçüncü katın da hizmete açılacağını anlattı. Dana iddialara şöyle yanıt verdi; “Çocuk onkoloji servisinde kısa süreliğine yetişkin hasta olduğuyla ilgili konu bilgime geldi. Orada sadece iki oda kullanıldı. Yataklı servisimiz hasta sayımıza gör yeterli, o yüzden üçüncü katı açmadık, acil ihtiyaçtan dolayı da kurulu vaziyette hazır olan çocuk onkoloji servisinin iki odasını yetişkin vakalar için kullandık. Doktorlardan da görüş aldık, onlar da bunu yapmakta bir sakınca görmediği için acil olan iki hastayı oraya yatırdık. İhtiyaç doğrultusunda, ciddi hasta potansiyeli olması durumunda hemen üçüncü katı açacağız, orası da kullanılacaktır.

Radyolog, onkolok ve Türkiye’den gelen profesörlerimizle herhangi bir sıkıntı da çekmiyoruz.

Tünel çalışması için de bütçenin açılmasını bekliyoruz. Akabinde hemen ihaleye çıkıp tüneli yapacağız.

En süt düzeyde sağlık hizmeti yakalamak adına birtakım eksikliklerimiz var tabi. Daha çok radyolog, hemşire ve onlara yardımcı olan sekreterlerimiz olsa daha iyi olurdu. Bunları arttırmaya çalışıyoruz. Fakat eksikliklerimize rağmen şu an ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz.

Hastaneyi çok sık ziyaret ediyoruz, orada memnuniyet getiren hastalarla karşılaşıyoruz.”