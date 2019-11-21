Tuncer Bağışkan'tan “Tarihi Lefkoşa’da Geçmişe Yolculuk”

Araştırmacı Yazar - Arkeolog Tuncer Bağışkan’ın kaleme aldığı “Tarihi Lefkoşa’da Geçmişe Yolculuk” isimli kitap Limasol Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlandı.

Altı bölümden oluşan kitapta Lefkoşa’nın tarihçesi, Lefkoşa’nın tarihi eserleri (Büyükhan, Bandabulya, Vakıf Eserleri, vb.) detaylı bir şekilde ele alınıyor. Ayrıca Lefkoşa mahalle ve meydanlarındaki tarihi eserler de anlatılıyor. Bunların yanı sıra kitapta Lefkoşa Müzeleri, Lefkoşa’nın su sistemi ve çeşmeleri de anlatılmaktadır.

Kitabın yazarı Tuncer Bağışkan “Tarihi Lefkoşa’da Geçmişe Yolculuk” isimli kitabın basılmasından duyduğu sevinci dile getirerek, bu kitabın ülkenin güzide kurumlarından olan Limasol Bankası’nın yan kuruluşu olan Limasol Bankası Kültür Yayınları tarafından çıkmış olmasından da büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Bağışkan, kitabın okuyucu ile buluşmasının her aşamasında katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ise, kitapla ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Limasol Bankası Kültür Yayılarının 3. kitabının basılmasından ve okuyucu ile buluşmasından büyük heyecan duyuyorum. Tuncer Bağışkan tarafından kaleme alınan “Tarihi Lefkoşa’da Geçmişe Yolculuk” isimli kitabın literatürde yer alması tüm Kıbrıslılar için bir değerdir. Kendisine ve kitabın yayınlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başkent Lefkoşa ile başlayan bu yolculuk diğer şehirlerimizin anlatımı ile devam edecek bir ilk olmuştur. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecektir”.

“Tarihi Lefkoşa’da Geçmişe Yolculuk” isimli kitap Lefkoşa Deniz Plaza ve Işık kitap evinde satışa sunulmuştur.

Limasol Bankası Kültür Yayınları’nın 3. kitabı

2012 yılında kurulan Limasol Bankası Kültür Yayınları Kıbrıs’a ait kültür, sanat, tarih içerikli araştırma ve yazıları yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlıyor.

Limasol Bankası Kültür yayınlarının sırasıyla yayınladığı kitaplar ; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Kapılar isimli kitabı, Rauf Ersenal’ın Kıbrıs’ın Bilinmeyen Tarihi isimli kitabı ve son olarak ise, Tuncer Bağışkan tarafından kaleme alınan Tarihi Lefkoşa’da Geçmişe Yolculuk isimli kitabıdır.