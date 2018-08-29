Tunç bıçak altına yattı

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya'nın deneyimli futbolcusu Tunç Özgürgün’e dizinden operasyon yapıldı.

Sol ayak diz kıkırdağında yaşanan sıkıntıdan dolayı Özgürgün, Dr. Deniz Aydın tarafından Yakın Doğu Hastanesinde ameliyat oldu.

Çetinkaya teknik sorumlusu Hakan Sermaye de oyuncusunu hastanede ziyaret etti.

Elde edilen bilgiye göre Tunç'un 15 gün sonra koşulara başlayabileceği öğrenildi.