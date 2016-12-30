Tunalı: Kalıcı bir çözüme ihtiyacı var

Sosyal Demokrat Parti (SDP) Başkanı Tözün Tunalı, ülkenin kalıcı bir çözüme ihtiyacı olduğunu, Cenevre Zirvesi’nde alınacak olan kararların Kıbrıs’ın geleceği açısından önem arz edeceğini belirtti.



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Çipras’ın, “güvenlik, garantiler ve asker konusunda” ortaya koyacakları görüşlerin Kıbrıs’ın geleceğini belirleyeceğini kaydeden Tunalı, Rum yetkililerin bu konularda yaptığı açıklamaların zirvenin “çok zor geçeceğini gösterdiğini” söyledi.



Tunalı, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs konusunu değerlendirdi.



“SONA YAKLAŞILDI”



Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için sürdürülen görüşmelerde sona yaklaşıldığını, dünya ülkelerinin de anlaşmayı desteklediğini belirten Tunalı, bugüne kadarki toplantılarda üretilen fikirlerin yavaş yavaş kamuoyu ile paylaşılmasının yankılarının da sürece “hem destek hem de köstek olduğunu” kaydetti.



Her iki toplumda da anlaşma istemeyen kesimler bulunduğunu belirten Tunalı, “Yıllardır dünyadan izole edilmiş bir toplum olarak yaşayan Kıbrıslı Türk insanı artık dünyalı olmak istiyor.Yıllardır kriz ve istikrarsızlıkla boğuşan bir ülkede yaşıyoruz.Toplum olarak bu şekilde yaşamayı arzu etmiyoruz” ifadelerini kullandı.



“ASKER VE GARANTİLER”



Kıbrıs Türk insanının askerin adadan çıkmasını kabul etmediğini belirten Tunalı, Türkiye’nin garantisini istediğini kaydetti.



Tunalı, “Rum tarafının asker ve garantiler konusunda ‘kesinlikle kabul etmiyoruz’ demesi işin beşli zirvede nasıl çözülebileceği hususunda sorunların yaşanmasına neden olacaktır. Alternatif görüşlerin yaratılarak bu sorunu da aşacaklarına inanmak isteriz. Çünkü her iki toplum ve dünya ülkeleri Kıbrıs konusunda yorulmuştur” ifadelerini kullandı.



Tunalı, 2017 yılının ülke ve dünya için değişim yılı olmasını temenni etti.