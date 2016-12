Tüm suç hakemde mi?

K-Pet Süper Lig’de devre tamamlandı. Henüz ölüm kalım maçları başlamadı ama tüm takımlar öyleymiş gibi bir psikolojiye girdi. Uzun maratonun sadece yarısı bitti. Dün Binatlı ile GAÜ Çetinkaya karşılaştı. Maç bitti herkes hakemi konuştu. Üç penaltı, 1 verilmeyen penaltı, verilen ve verilmeyen kırmızı kartlar, sarı kartlar, goller ne ararsanız bu maçta vardı.

Binatlı takımı için kritik bir 3 puan oldu. Önemli olan kazanmaktı elbette ama GAÜ Çetinkaya gibi bir takım karşısında 5 gollü bir galibiyet, takımın devre arasına mutlu girmesini sağladı. Doğrular neydi? Bir kere Kemal Uçaner’in gelmesiyle bu takımın oyun anlayışı değişmiş, Gökmen Davutoğlu’nun gelişiyle de Alexandr’ın performansının artışı ‘cuk’ diye oturdu. Oyuncuların da Kemal Uçaner’i tanıması ve sürekli olarak savunma arkasını denemesi bu maçta GAÜ Çetinkaya’nın başını ağrıtan bir unsur oldu. Nitekim de Uçaner’in iki golü de böyle atıldı. Binatlı kanatlarını bu maçta çok fazla kullanmadı. Zihni’nin erken kırmızı kartının ardından Binatlı’nın öne geçişi, takımı kontra atağa yönlendirdi. Bunda da başarılı oldu. Savunmadaki ilk yarım saatteki hatalara Gökmen Hoca’nın ‘erken Çağakan müdahalesi’ takıma nefes aldırdı. Çağakan’ın oyuna girişi partneri Kadir’i de rahatlattı. Çağakan oyuncularla boğuştu, Kadir de tecrübesiyle kademelere girerek seken topları temizledi. Orta alanda Alexandr’ın kendini bulması Binatlı’nın en büyük kazancı. Topu ayağına aldığında her an her şeyi yapacak kalitede bir oyuncu. Bunu dünkü maçta da savunma arkasına ve aralara attığı toplarla gösterdi.

GAÜ Çetinkaya’da ise bu maçta eksik çoktu. Erdinç’in olmayışı, Esin ve Ahmet Can’ın yedek başlaması takımı ne kadar etkiledi derseniz %80 derim. Savunmada Serkan’ın ağır kalması, beklerin hücuma çok fazla katkı koyamaması, Sercan ve Pavlos’un Binatlı orta alan oyuncularına karşı daha az mücadele etmeleri mağlubiyette ve verilen pozisyonlarda etken. Binatlı Eko’ya iyi önlem aldı. Meyvesini de aldı. Bu oyuncunun 2-3 kişiyle bastırılması, Çetinkaya’nın hücum planlarını bozdu. İlk golde Eko’nun yarattığı pozisyon dışında oyuncu fazla topla buluşamadı. Takımda yolunda gitmeyen bazı şeyler var. Bu mağlubiyette kendilerine göre hakem sebep olmuş olabilir, ama tüm suçlu hakem mi? Çetinkaya’nın hiç mi hatası olmadı. İlk golde Serkan’ın bariz hatası, ikinci golde Zihni’nin tecrübesizliği, son golde savunmanın uyuması. Madem Esin Sonay ve Ahmet Can oynayacak durumdalar, neden yedek? Sakın yanlış anlaşılmasın GAÜ Çetinkaya kendi açısından baktığında canı yanmış olabilir, yanmıştır da. Bunu zaten maçtan sonra oyuncuların yüzünden anladık. Ama bu takım kendi hatalarını da değerlendirmeli.

Maçın hakemi Serkan Durmaz bu maçta kritik hatalar yaptı mı? Bana göre yaptı. Verdiği ilk iki penaltıdan yüzde yüz eminim. Tartışma bile kaldırmaz. Ancak üçüncü penaltıda Serkan’ın müdahalesi var mı yok mu göremedim, pozisyona uzaktım. Zihni’ye verilen kırmızı kart da doğru. Ancak maç 4-2’yken Çetinkaya lehine vermesi gereken bir penaltı var. %100 penaltı. Yine Eko’nun rakibine topsuz alanda bir tekmesi var, direk kırmızı kart. Es geçti. Sonuca baktığımızda Binatlı lehine güzel galibiyet ama Çetinkaya da şapkayı öne koymalı. Hakemin hataları olabilir, ama tüm suçlu hakem mi?