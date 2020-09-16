Tüm sonuçlar negatif

Sağlık Bakanlığı, Dünya genelindeki Coronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında Ercan Havalimanı çalışanlarına Covid-19 testi yaptı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada, hem çalışanların hem de yolcuların sağlığını koruma amacıyla, personele test yaptırıldığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı işbirliği ile sağlık personeli tarafından yapılan testlerin tümünün negatif çıktığı bildirildi.

Sağlıklı ve güvenli hizmet önemli

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, özellikle yolcular ve vatandaşla birebir muhatap olan havalimanı personeline, Sağlık Bakanlığı aracılığı ile kendi talepleri doğrultusunda test yaptırdığını kaydetti.

Özçelik, havalimanında daha sağlıklı ve güvenli hizmet vermek için koronavirüs testi yaptıran personelin test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

COVID-19 önlemleri kapsamında T&T Ercan Havalimanı’na maskesiz girilmesinin yasak olduğunu ifade eden Özçelik, havalimanı girişlerinde termal kameralar ile herkesin ateşinin ölçüldüğünü kaydetti.

Özçelik şöyle devam etti:

“Havalimanının birçok noktasına COVID-19 ile ilgili uyarıcı levhalar ve otomatik el dezenfektan cihazları yerleştirdik. Yolcularımızız sosyal mesafesini koruması için zemine uyarıcı çizgiler konuldu. Havalimanımızda 7/24 düzenli ilaçlanıp dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, çalışanlarımıza maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkatli davranmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuyoruz.

İnşallah alınan tedbirlerle, yaygın hale gelen bu salgını hep birlikte kontrol altına alacağız. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan sağlık personellerine ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. İşletme olacak, halkımıza ve tüm yolcularımıza sağlıklı günler dileriz.”