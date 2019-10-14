'Tüm sektörler zorda'

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmeciler, 2018’de yaşanan ekonomik krizden beri durgunluğun sürdüğünü, önlerini göremediklerini kaydetti. Tüm sektörlerin birbirine bağlı olarak çalıştığını vurgulayan direktörler, bir sektörde yaşanan düşüşün diğerine etki ettiğini söylüyor.

Dila ŞİMŞEK

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmeciler, 2018’de yaşanan ekonomik krizden beri işlerin iyi gitmediğini, ileriyi göremediklerini kaydetti.

Tüm sektörlerin birbirine bağlı olarak çalıştığını vurgulayan direktörler, bir sektörde yaşanan düşüşün diğerine etki ettiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan farklı sektörlerden işletmeciler, gözlerinin Türk Lirasında olduğunu vurguladı.

Piyasanın dalgalı olduğunu ifade eden direktörler, işlerin bir hafta iyiyken diğer hafta dibe vurabildiğini, aylık kazancın hiçbir zaman belli olmadığını belirtti.

İşletmeciler, maliyetlerindeki pahalılığa çağrı yaparak, küçültmeye gittiklerini, ‘işlerin kötüye gideceğini hesaba katarak’ plan yaptıklarını dile getirdi.

“Kaçak işçi, kaçak yapılaşma, iş güvenliği, kirlilik, yolların durumu, trafik, denetimsizlik…”

İşletme sahipleri, piyasanın durgunluğunun yanı sıra, Sanayi Bölgesi adına birçok sorun olduğunu kaydetti.

Denetimsizliğin altını çizerek konuşan direktörler, kaçak işçi ve kaçak yapılaşmanın çok olduğunu, bunun iş güvenliğini etkilediği gibi sömürü ve haksız rekabet yarattığını ifade etti.

Sanayi bölgesinin yollarının yetersizliğini vurgulayan işletmeciler, yolların sıkışıklık yarattığını, çöplerin ise alınmadığını belirtti.

Tunalı Ltd.’nin Direktörlerinden Ceran Tunalı:

“İnşaat sektöründeki düşüş bizi etkiledi”

“Bizim işimiz, inşaat sektörüne dayalı olarak gelişiyor. Burada düşüş olduğunda, biz de sıkıntı yaşıyoruz. Normal vatandaşlara ve müteahhitlere hizmet veriyoruz ancak insanların alım gücü düştüğü için, satışlarda da krizden beri düşüş yaşadık. Sanayinin genel durumu ise, herkes için büyük bir sorun. Kaçak işçi, kaçak yapılaşma, iş güvenliği, kirlilik, yolların durumu, trafik, denetimsizlik… Buradaki sorunlar saymakla bitmez. Denetimcilerin sanayiye gelerek, işletmeleri kontrol etmesini istiyoruz. Çünkü denetim olmadığında, sömürü olduğu gibi haksız rekabet de doğuyor. Bu şartlar altında çalışmak gerçekten zorlayıcı. Belediye Sanayi Odası’na, Sanayi Odası ise Belediyeye suçu atıyor. Biz kime bağlı olarak çalıştığımızı bilmiyoruz”

Atila Garaj Direktörü Fikret Atila:

“Eskiden 8 çalışanımız vardı ancak şimdi 3 kişi ile işleri döndürüyoruz”

“Krizden beri henüz düzelemedik. Aylık kazancımızı asla kesin olarak bilemiyoruz. Bir hafta çok iyi geçerken, diğer hafta hiç iş olmayabiliyor. Mecburen küçültmeye gittik. Eskiden 8 çalışanımız vardı ancak şimdi 3 kişi ile işleri döndürüyoruz. Çünkü personellerin masrafını karşılayamıyoruz. Bunların yanı sıra, Sanayi Bölgesi’nde olmaktan da memnun değiliz. Ne çöplerimiz toplanıyor, ne de hizmet alabiliyoruz. Yollarımız da çok dar. Ancak Belediye ve Sanayi Odası, bölgeyi iyi hale getirmek için çabalamıyor”

Yorucu Möble Direktörü Osman Yorucu:

“İşlerimiz hiç bu kadar düşmemişti”

“Senelerdir Sanayi Bölgesinde mobilyacılık yapıyorum. İşlerimiz hiç bu kadar düşmemişti. Neredeyse dükkanı satıp, kiralamayı düşünmeye başladık. Çünkü yeterince satış yapamıyoruz. Sanayi Bölgesinde denetim ve hizmet ise sıfır… Yollar sıkışık, kaldırımlar araba dolu, her yerde çöp atıkları var. Kaçak yapılaşmaya ve kullanıma, kaçak çalışmaya karşı hiçbir denetim yok. Tüm bu sorunlarla baş ederek burada çalışmak gerçekten bizleri zorluyor. Piyasa, krizden beri iyi olmadı.”

Ada Kahve Direktörü Hayrettin Ada:

“Rekabet etmekte zorlanıyoruz”

“Kahve çekirdeklerini yurtdışından getiriyoruz. Çeşitli vergilerin yanı sıra işçilik, paketleme ve dağıtım gibi maliyetlerimiz var. Ancak yurtdışından ithal edilen bir kahve markası, bu maliyetleri daha ucuz olduğu için ürünü de ucuz satıyor. Bu sebeple rekabet etmekte zorlanıyoruz. İşlerimizi direkt olarak etkiliyor. Sanayi Bölgesi’nde, kirlilikten yolların kötülüğüne birçok sorunumuz var. Üç ana giriş çıkış var ancak yeterli büyüklükte olmadığı için çok fazla trafik yaratılıyor. Kirlilik ve düzenli bir yapının olmaması, buradaki tüm işletmeciler için büyük sorun”

Baltacı Ltd. Direktörlerinden Vasviye Baltacı:

“Birçok evin satılamaması nedeniyle müteahhitler de bizden ürün almıyor”

“Piyasada 2018 yazına kıyasla çok az bir yükseliş yaşandı. Ancak yine de işlerin iyi olduğu söylenemez. Şu anda büyük bir durgunluk var. Biz asansör yapımında bulunduğumuz için, işlerimiz sıradan halkın yanı sıra müteahhitlerle oluyor. Ancak inşaat sektöründeki duraklama, birçok evin satılamaması nedeniyle müteahhitler de bizden ürün almıyor. Kriz öncesinde işler çok daha iyiydi çünkü inşaatta da yükseliş vardı. Biz önümüzü görmekte güçlük çekiyoruz. İşlerin daha kötüye gidebileceğini göze alarak hareket ediyoruz. Türk Lirasının değerindeki dalgalanmalar, tüm sektörü etkiliyor”

Doğru Tasarım Direktörü Murat Doğru:

“Tüm sektörler sıkıda”

“Piyasa, birbirine bağlıdır. Örneğin inşaat düşünce, cam ve mobilya da düşer, mobilya düşünce, perde ve tasarımda da sıkıntılar yaşanmaya başlar. Bu sebeple, tüm sektörlerin sıkıda olduğunu söyleyebilirim. Herkes, Türk Lirasının değer kazanmasını, insanların alım gücünün artmasını bekliyor. Çünkü insanlar şu anda, sadece temel ihtiyaca odaklı alışveriş yapıyor. Bunun yanı sıra, bölgede denetim eksikliği, birçok düzgün çalışan işletmeci için sorundur”