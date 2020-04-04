Tüm sağlık malzemeleri tek merkezden dağıtılacak

Lefkoşa fuar alanındaki depo binaları, Corona Virüsü Merkezi ilan edildi.

Bakanlar Kurulu, tüm sağlık malzemelerinin depolanıp tek merkezden dağıtımının yapılabilmesi amacıyla, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı fuar alanındaki depo binalarının Başbakanlık altında Corona Virüsü (Covid 19) Merkezi ilan edilmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulu Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı

Bakanlar Kurulu, Şartı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik yaptı.

Bakanlar Kurulu, Ceza Disiplin Yasası’nın 4. Ve 10. Maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı ve resmi gazetede yayınlanmasına karar verdi.

Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nde, tüzüğün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren 90 gün süresince, cezanın 1/2’si yerine 1/3’ü çekilmesi halinde de şartlı tahliye başvurusu yapılabileceği belirtildi.

Kararda ayrıca, salgın hastalık tehlikesi nedeniyle şartlı tahliye toplantılarının telekonferans yöntemi ya da Başkan’ın uygun göreceği bir yöntemle yapılabileceği belirtildi.

Kararda, “Kurul’un kendi içinde yapacağı ön değerlendirmede, başvurusunun olumlu neticeleneceği düşünülenlerin toplantıya katılımından sarfı nazar edilebileceği de kaydedildi.

Brt

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