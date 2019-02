“Tüm operatörlere ‘roaming’ ücreti uygulamama çağrısı”

Fehime ALASYA

Mobil telefonların ülke genelindeki iletişimi için önceki günkü liderler toplantısında alınan kararla adanın her iki yanında da kullanıcılar mobil telefon hizmetinden faydalanabilecek.

Yıllardır konuşulan uygulamanın çok kısa bir süre sonra devreye girmesi öngörülüyor.

Çalışmanın içeriğiyle ilgili YENİDÜZEN’e bilgi aktaran CTP Milletvekili Fikri Toros, beş yıldır bu süreçte yer aldıklarını belirterek “Adada tüm GSM kullanıcılarına adanın her yerinde dolaşım hizmeti sağlanacak” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkeler arası dolaşımda farklı operatörlerden sağlanan kullanım ve “roaming” diye adlandırılan ücretlendirilmenin de uygulanmaması için adanın her iki yanındaki mobil operatörlerine çağrı yaptıklarını anlatan Toros, önümüzdeki günlerde tüm operatörlerle bir araya gelip yol haritası çıkaracaklarını kaydetti.

Mutabakata varılan antlaşma ile adadaki tüm GSM kullanıcılarına Kıbrıs’ın hem kuzeyi hem de güneyinde yerinde dolaşım hizmeti sağlanacağını ifade eden CTP Milletvekili Fikri Toros, “Söz konusu işbirliği yürürlüğe girdiği zaman, Güneydeki aboneler Kuzey’de, Kuzey’dekiler de Güney’de cep telefonlarını kullanabilecekler” dedi.

Toros, Avrupa’da bir GSM merkezi üzerinden yapılacak bu işbirliği modelini 5 yıldan bu yana yürüttükleri çalışmalar neticesinde oluşturduklarını kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Toros, şöyle devam etti:

“Ülkemizde Mobil iletişim 90’lı yılların ortalarında başladı. Günümüz itibarıyla, Güney ve Kuzey Kıbrıs’ta faal cep telefonu (GSM) operatörleri arasında herhangi bir işbirliği olmadığı için, abonelerine adanın diğer tarafında dolaşım hizmeti sağlayamaz durumda oldular.

Bizler, Kuzey’deki bir operatörün abonesi olarak, kapsama alanı dışına çıktığımızda Güneydeki bir başka operatörün hizmetinden yararlanamaz durumda kaldık. Bir başka deyişle, cep telefonlarımız güneyde çekmiyor. Bu mutabakat doğrultusunda operatörler arasında iş birliği yapılacak ve adada tüm GSM kullanıcılarına adanın her yerinde dolaşım hizmeti sağlanacak.

Nasıl ki yurt dışına gidildiğinde o ülkenin operatörüyle kullanıcıya hizmet sağlanıyorsa, bu mutabakat doğrultusunda söz konusu işbirliği yürürlüğe girdiği zaman, Güneydeki aboneler Kuzey’de, Kuzey’dekiler de Güney’de cep telefonlarını kullanabilecekler.

Avrupa’da bir GSM merkezi üzerinden yapılacak bu işbirliği modelini 5 yıldan bu yana yürüttüğümüz çalışmalar sonucu oluşturduk ve dün en üst siyasi seviyede bu model karşılıklı olarak kabul edilmiş oldu.”

Konuyla ilgili uzun süredir mesai harcayan CTP Milletvekili Fikri Toros çalışmanın içeriğiyle ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi: “Güneydeki aboneler kuzeyde, kuzeydekiler de güneyde cep telefonlarını kullanabilecekler. Ücretlendirmeler ilerleyen haftalarda operatörler tarafından belirlenecek. Biz siyasiler olarak tüm operatörlere çağrı yaparak ‘roaming’ ücreti uygulanmamasını talep ettik.”

“Hizmetlerin en ucuz ücretlere tabii olması için çalışmaktayız”

Ticari ve teknik konuların operatörler tarafından belirleneceğine vurgu yapan Toros, bu alandaki çalışmaların da yakından takipçisi olduklarını kaydetti.

“Roaming” ücreti uygulanmaması için adanın her iki yanındaki mobil operatörlerine çağrı yaptıklarını anlatan Toros, önümüzdeki günlerde tüm operatörlerle bir araya gelip yol haritası çıkaracaklarını kaydetti.

Toros, “Ücretlendirmeler, yani işbirliğinin ticari boyutu ile teknik konular ilerleyen haftalarda operatörler tarafından belirlenecektir. Biz siyasiler olarak tüm operatörlere çağrı yaparak “roaming” ücreti uygulanmamasını talep ettik. Temel amaç, toplumların günlük yaşam kalitesini iyileştirmek olduğu için bu hizmetlerin en ucuz ücretlere tabii olması için çalışmaktayız.

Önümüzdeki günlerde tüm operatörlerle bir araya gelip bundan sonraki süreç için bir hareket planı oluşturacağız” dedi.

Akıncı açıklamıştı…

Önceki gün gerçekleştirilen liderler toplantısı sonunda basın açıklaması yapan Mustafa Akıncı, cep telefonları ile ilgili mutabakata varıldığının müjdesini vermişti.

Cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale getirilmesi konusunda mutabakata varıldığını dile getiren Akıncı, varılan mutabakatla komitenin daha önce de ortaya koyduğu görüşler ışığında Avrupa’da konuşlu bir merkez üzerinden her iki tarafın operatörlerinin ayrı ayrı anlaşmalarını o merkezle yapacağını ve o merkez üzerinden cep telefonları ile iletişimin her iki tarafta da olanaklı hale geleceğini kaydetmişti.

“Bunun üzerinde mutabakat sağlanmıştır” diyen Akıncı, bundan sonraki ayrıntılar üzerinde komitenin çalışma yapacağını dile getirerek, bu konunun çok önemli olduğuna inandığını söylemişti.